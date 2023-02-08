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Премьер Британии поручил проверить, какие самолеты можно передать Украине

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 17:43
риши сунак, Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса изучить вопрос о том, какие самолеты страна могла бы потенциально предоставить Украине.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

"Премьер-министр поручил министру обороны исследовать, какие самолеты мы могли бы предоставить, но, чтобы было понятно, это долгосрочное решение, а не краткосрочная помощь, которая сейчас больше всего нужна Украине", - сказал представитель премьера.

По его словам, Лондон считает правильным предоставлять как необходимое сейчас оружие, такое как танки Challenger, дополнительные пушки, средства дальнего действия, которые могут помочь выиграть войну сейчас, так и смотрит на среднесрочную и долгосрочную перспективу, чтобы обеспечить Украину всеми возможными возможностями, в которых она нуждается.

Ранее Сунак объявил о планах тренировать украинских пилотов, со временем прокладывая им путь к тому, чтобы они могли летать на самолетах стандарта НАТО.

"Очевидно, что мы хотим, чтобы это началось как можно скорее. Я думаю, что мы стремимся сделать все возможное, чтобы обучить этих пилотов как можно скорее. Но это сложная военная техника. И, как вы знаете, нынешний период подготовки британских пилотов составляет около пяти лет", - сказал спикер.

Зеленский сегодня в парламенте Великобритании призвал Лондон и западных союзников предоставить "крылья для свободы", обеспечив украинские военно-воздушные силы современными самолетами.

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Темы: авиаВеликобританияУкраинавойна
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