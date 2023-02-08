Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ затягивает обмен пленными: говорят, что родственники просят не возвращать назад – омбудсмен

Татьяна ЛозовенкоСреда, 8 февраля 2023, 18:05
ДМИТРИЙ ЛУБИНЕЦ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Россия придумала новую тактику затягивания процесса обмена военнопленными – теперь утверждает, что родственники некоторых пленных просят не возвращать их назад в Украину.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Новая выдумка российской стороны для затягивания процесса возвращения военнослужащих из плена.

Сегодня Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что к ней обращаются матери и жены украинских военнопленных, попавших в плен с просьбой не возвращать их домой".

Детали: Лубинец сообщил, что в Украине уже было несколько случаев, когда мобилизованные солдаты армии РФ, захваченные в плен украинской армией, отказывались от обмена и изъявляли желание остаться на подконтрольной Украине территории.

Кроме того, некоторые солдаты России даже попадали в плен дважды. По словам Лубинца, это, например, Александр Фоменко из Таганрога или Руслан Вяльшин.

Лубинец отметил, что Украина всегда придерживается Женевских конвенций, в отличие от РФ, которая регулярно нарушает нормы международного права.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: омбудсменпленныеобменРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВзрыв с 4 погибшими в Киеве: силовики задержали руководителя ювелирной мастерской

35 стран хотят отстранить россиян и белорусов от Олимпиады, Зеленский выступил на встрече

Украинские бойцы уничтожили 61 крылатую ракету из 71, запущенной РФ – Залужный

фото, обновленоГБР и СБУ пришли с обысками к экс-нардепу Котвицкому

Из-за атаки РФ повреждены 4 теплоэлектростанции ДТЭК

В Турции спасли из-под завалов украинку и ее 4-летнего сына

Все новости...
омбудсмен
Лубинец порезал на куски членский билет Европейского института омбудсмана в знак протеста
Лубинец требует срочно пустить его к Саакашвили
"Виноваты только обидчики": омбудсмен осудил блоггеров, которые издевались над девушками
Последние новости
18:01
Набор, полигон, стрельбы: в НГУ пошагово рассказали о создании "Гвардии наступления"
17:48
Страховые убытки от землетрясений в Турции и Сирии могут достичь $4 миллиардов
17:12
Германия ведет переговоры с Оманом по закупкам сжиженного газа – Reuters
17:11
На выходные в Украине потеплеет - синоптик
17:10
фотоВзрыв с 4 погибшими в Киеве: силовики задержали руководителя ювелирной мастерской
16:54
35 стран хотят отстранить россиян и белорусов от Олимпиады, Зеленский выступил на встрече
16:43
Президент Молдовы предложила секретаря Совбеза на должность премьера
16:41
На Херсонщине запретили видеорегистраторы в авто
16:37
видеоЗемлетрясение в Турции: из-под завалов спасли людей, которые умоляли о помощи в соцсетях
16:35
В четверг одесситы имели свет в среднем 19 часов в сутки – ДТЭК
Все новости...