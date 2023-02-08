РФ затягивает обмен пленными: говорят, что родственники просят не возвращать назад – омбудсмен

Россия придумала новую тактику затягивания процесса обмена военнопленными – теперь утверждает, что родственники некоторых пленных просят не возвращать их назад в Украину.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Новая выдумка российской стороны для затягивания процесса возвращения военнослужащих из плена.

Сегодня Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что к ней обращаются матери и жены украинских военнопленных, попавших в плен с просьбой не возвращать их домой".

Детали: Лубинец сообщил, что в Украине уже было несколько случаев, когда мобилизованные солдаты армии РФ, захваченные в плен украинской армией, отказывались от обмена и изъявляли желание остаться на подконтрольной Украине территории.

Кроме того, некоторые солдаты России даже попадали в плен дважды. По словам Лубинца, это, например, Александр Фоменко из Таганрога или Руслан Вяльшин.

Лубинец отметил, что Украина всегда придерживается Женевских конвенций, в отличие от РФ, которая регулярно нарушает нормы международного права.