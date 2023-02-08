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Министр обороны Германии анонсировал "танковый саммит" стран, передающих Украине Leopard

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 17:43

Министры обороны стран, который сформируют альянс вокруг передачи танков Leopard Украине, проведут встречу на следующей неделе.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Варшаву, пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

"У нас также есть совместный проект с Польшей, а именно - мы будем поставлять Leopard 2A6, Польша - 2A4, и мы договорились с нашим коллегой Мариушем (Блащаком - ред.), что вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым мы встретимся на следующей неделе и пригласим на эту встречу те страны, которые составят танковую коалицию Leopard", - сказал Писториус.

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По его словам, танковая коалиция еще окончательно не сформирована. "К нам присоединятся новые страны. Суть в том, чтобы собрать в этой коалиции как можно больше стран", - сказал Писториус.

Накануне Писториус находился с визитом в Киеве и заявил, что до конца февраля Берлин передаст Украине управляемые ракеты, пять установок Gepard и другую технику.

Он также объявил, что Украина получит более 100 основных боевых танков более старого типа Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран, а танки Leopard 2A6 прибудут в Украину до конца марта.

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Темы: танкиГерманияУкраина
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