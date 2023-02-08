Министр обороны Германии анонсировал "танковый саммит" стран, передающих Украине Leopard
Министры обороны стран, который сформируют альянс вокруг передачи танков Leopard Украине, проведут встречу на следующей неделе.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Варшаву, пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.
"У нас также есть совместный проект с Польшей, а именно - мы будем поставлять Leopard 2A6, Польша - 2A4, и мы договорились с нашим коллегой Мариушем (Блащаком - ред.), что вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым мы встретимся на следующей неделе и пригласим на эту встречу те страны, которые составят танковую коалицию Leopard", - сказал Писториус.
По его словам, танковая коалиция еще окончательно не сформирована. "К нам присоединятся новые страны. Суть в том, чтобы собрать в этой коалиции как можно больше стран", - сказал Писториус.
Накануне Писториус находился с визитом в Киеве и заявил, что до конца февраля Берлин передаст Украине управляемые ракеты, пять установок Gepard и другую технику.
Он также объявил, что Украина получит более 100 основных боевых танков более старого типа Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран, а танки Leopard 2A6 прибудут в Украину до конца марта.