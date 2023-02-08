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Роскомнадзор собирает в соцсетях посты о здоровье Путина

Евгений КизиловСреда, 8 февраля 2023, 19:37
Getty Images

Роскомнадзор ежедневно отслеживает посты о здоровье Владимира Путина, все найденные публикации собираются в таблицы.

Источник: проект "Агентство", Русская служба ВВС, белорусские хакеры "Киберпартизаны"

Детали: Информацию удалось получить благодаря взлому компьютерной системы Главного радиочастотного центра – подразделения медиарегулятора, который осуществили "Киберпартизаны".

Среди внутренних документов Роскомнадзора обнаружены несколько десятков таблиц с одинаковым заголовком "Критическое состояние здоровья Президента РФ В.В. Путина". Документы были созданы с апреля по октябрь 2022 года.

Каждый мониторинг представляет из себя таблицу Excel, которая содержит посты о здоровье президента за одни сутки. Один обзор включает от 50 до 1400 постов и комментариев в соцсетях со ссылками. Большинство публикаций были сделаны в "Одноклассниках", "ВКонтакте" и Telegram. Часть сообщений, включенных в мониторинг, не имеют отношения к здоровью главы государства, это пересказ его заявлений по теме медицины или вручение наград врачам.

Количество публикаций в мониторинге сильно зависит от новостной повестки. Обсуждение болезней президента обычно активизируется после сообщений крупных СМИ или популярных блогеров на эту тему. Например, 27 апреля из 153 сообщений мониторинга 9 постов посвящены тому, что Путин "хромал и гримасничал" на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом после встречи писала газета The Sun.

Мониторинг, составленный 22 мая 2022 года, насчитывает 594 сообщения. Почти все – посты о том, что "у Путина рак". В основном это ссылки на интервью, которое дал политолог Валерий Соловей, утверждавший, что президент страдает онкологическим заболеванием.

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Рак Путина – практически единственная тема мониторинга от 1 июня, который состоит из 1360 сообщений. Около половины из их – ссылки на видео в YouTube-канале "Обманутый россиянин", в котором обсуждается эта тема.

В октябрьских отчетах собраны посты о том, что Путин страдает шизофренией. В мониторингах от 9 и 15 октября встречаются 3 и 5 постов о деменции у президента.

По данным Русской службы ВВС, еще одна тема, за которой Роскомнадзор следил особенно пристально, – мобилизация в России.

Также Роскомнадзор регулярно вступает в переписку с зарубежными соцсетями, требуя разблокировать аккаунты и посты прокремлевских блогеров – от сторис Татьяны Навки до аккаунтов основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.

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Темы: Путинздоровье
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