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Парламент Швеции одобрил военную помощь Украине на более 400 млн долларов

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 19:51

Шведский парламент - Риксдаг - в среду поддержал предложение правительства страны о внесении дополнительных поправок в бюджет, которые предусматривают выделение Украине военной помощи на сумму 4,3 миллиарда шведских крон (406,7 миллиона долларов).

Об этом сообщает "Европейская правда".

Швеция передаст Украине военное оборудование, без которого шведские Вооруженные силы смогут обойтись в течение определенного периода. Речь идет о противотанковом оружии, оборудовании для разминирования, легком противотанковом оружии Robot 57 и шведских боевых машинах пехоты CV 90.

Отмечается, что законодательные изменения в бюджет вступят в силу 13 февраля.

Напомним, что этот пакет военной помощи был анонсирован правительством Швеции еще в середине января. Это уже десятый пакет военной помощи, который Швеция предоставит Украине.

Известно, что эта помощь состоит из трех частей, и одна из них будет отведена самоходным артиллерийским установкам Archer - для их передачи нужна дополнительная подготовка. Шведский премьер Ульф Кристерссон поручил провести такую подготовку.

Общий объем помощи Украине со стороны Швеции с февраля 2022 года без учета последнего пакета уже превысил 900 миллионов евро, из них более 570 миллионов евро - военная поддержка.

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Темы: Швецияоружиепомощь УкраинеУкраина
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