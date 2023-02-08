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Король Чарльз – Зеленскому: Мы все так долго волновались и думали об Украине

Алена МазуренкоСреда, 8 февраля 2023, 19:36
Король Чарльз – Зеленскому: Мы все так долго волновались и думали об Украине
ЗЕЛЕНСКИЙ Жмет руку БРИТАНСКОМУ КОРОЛЮ ЧАРЛЬЗУ III, ФОТО ФБ Зеленского

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским король Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III заявил, что очень волновался за жизнь президента и Украину в целом.

Источник: BBC News

Прямая речь короля: "Мы все так долго волновались за вас и думали о вашей стране, что я не могу передать словами".

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Детали: СМИ сообщили, что король Великобритании сказал Зеленскому, что рад приветствовать его в Букингемском дворце.

Зеленский рассказал, что обе палаты парламента соединенного королевства оказали Украине "большую поддержку", на что монарх ответил: "Я очень рад".

Королевский корреспондент Шон Кофлан считает, что для короля Чарльза встреча с Зеленским - больше, чем фотосессия.

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Дословно Кофлан: "Это было глубоко личное дело. Король был чрезвычайно откровенным в отношении Украины, поэтому визит президента будет означать гораздо больше, чем рукопожатие и фотосессию.

После российского вторжения тогдашний принц Уэльский осудил "грубую агрессию" гораздо резче, чем обычно нейтральные королевские тона".

Кроме того, Чарльз посетил украинскую общину в Британии, побывал в украинской кафедре в Лондоне и встретился с теми, кто помогает беженцам.

Также Чарльз был первым высокопоставленным членом королевской семьи, который внезапно в мае 2022 года побывал на границе Украины с Румынией, где миллионы украинских беженцев спасались от российского нападения.

В центре помощи, где раздавали еду, одежду и предоставляли консультации, король говорил о "кошмаре", с которым столкнулся украинский народ.

Кофлан отмечает, что через девять месяцев после того Чарльз приветствует президента Украины как короля, а война все еще продолжается.

Напомним: 

  • В среду 8 февраля президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, что стало его вторым зарубежным визитом с начала полномасштабной войны России.
  • Там он выступил перед депутатами британского парламента и встретился с королем Чарльзом III. Кроме того, Зеленский и Сунак прибыли на военную базу в графстве Дорсет на юге Англии, чтобы встретиться с украинскими военными, которых тренирует британская армия.
  • По итогам визита премьер-министр Британии Риши Сунак намекнул, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте 2023 года, а также сообщил о расширении учебной программы для украинских военнослужащих.

Темы: Король ЧарльзВеликобританияЗеленскийУкраина
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