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Зеленский: Давайте сделаем так, чтобы россияне сидели и думали, когда начнется украинское наступление

Алена МазуренкоСреда, 8 февраля 2023, 21:50
фото: ФБ Зеленского

Президент Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что россияне фактически не прекращали своего наступления, поэтому нужно сделать так, чтобы это они сидели и думали, когда начнется контрнаступление украинских защитников.

Источник: пресс-конференция Зеленского и премьера Великобритании Риши Сунака 8 февраля

Прямая речь: "Что касается того, когда ждать наступления. Мы живем в состоянии войны и говорить и думать о том, когда начнется наступление... А прекращалось ли оно? Оно просто было другой мощности. Мне кажется, что давайте сделаем так, чтобы россияне сидели и думали, когда украинское наступление начнется, и думали, как им выходить с нашей территории".

Детали: Кроме того, Зеленский объяснил, почему украинские силы не оставляют Бахмут. По его словам, оккупанты после этого захотят последовать дальше и вопрос будет в том, какой город они захотят захватить следующим.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В среду 8 февраля президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, что стало его вторым зарубежным визитом с начала полномасштабной войны России.
  • Там он выступил перед депутатами британского парламента и встретился с королем Чарльзом III. Кроме того, Зеленский и Сунак прибыли на военную базу в графстве Дорсет на юге Англии, чтобы встретиться с украинскими военными, которых тренирует британская армия.
  • По итогам визита премьер-министр Британии Риши Сунак намекнул, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте 2023 года, а также сообщил о расширении учебной программы для украинских военнослужащих.

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Темы: ЗеленскийВеликобритания
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