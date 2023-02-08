Зеленский: Давайте сделаем так, чтобы россияне сидели и думали, когда начнется украинское наступление

Президент Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что россияне фактически не прекращали своего наступления, поэтому нужно сделать так, чтобы это они сидели и думали, когда начнется контрнаступление украинских защитников.

Источник: пресс-конференция Зеленского и премьера Великобритании Риши Сунака 8 февраля

Прямая речь: "Что касается того, когда ждать наступления. Мы живем в состоянии войны и говорить и думать о том, когда начнется наступление... А прекращалось ли оно? Оно просто было другой мощности. Мне кажется, что давайте сделаем так, чтобы россияне сидели и думали, когда украинское наступление начнется, и думали, как им выходить с нашей территории".

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Детали: Кроме того, Зеленский объяснил, почему украинские силы не оставляют Бахмут. По его словам, оккупанты после этого захотят последовать дальше и вопрос будет в том, какой город они захотят захватить следующим.

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