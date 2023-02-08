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Зеленский прилетел во Францию, где встретится с Макроном и Шольцом

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 23:00

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду прилетел во Францию после второго с начала полномасштабной войны России зарубежного визита в Великобританию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Самолет с Зеленским приземлился примерно в 22:45 по Киеву в парижском аэропорту Орли. Его встречал почетный караул и министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

 

После короткой фотосессии на трапе Зеленский отправился в Елисейский дворец, где примет участие в ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, прибывшим в Париж ранее.

В четверг, как известно, Зеленский должен принять участие в саммите ЕС в Брюсселе.

По данным СМИ, президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента завтра до полудня на короткой 1-часовой сессии, а затем посетить саммит ЕС после этого. Сам Зеленский говорил, что обсудит с лидерами Евросоюза предоставление Украине дальнобойных ракет.

 

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Темы: ЗеленскийФранцияМакронШольц
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