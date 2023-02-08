Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о Макроне и его "сохранить лицо Путину": Думаю, он изменился

Алена МазуренкоСреда, 8 февраля 2023, 22:31
Зеленский о Макроне и его сохранить лицо Путину: Думаю, он изменился
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский считает, что французский лидер Эммануэль Макрон изменил свое мнение относительно того, что Западу и Украине надо постараться "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину, который напал на Украину.

Источник: Зеленский в интервью Le Figaro

Прямая речь: "Я думаю, он изменился. И что на этот раз он изменился по-настоящему. В конце концов, именно он открыл двери для поставки танков. Он также поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Я думаю, что это был настоящий сигнал".

Реклама:

Детали: Зеленский считает, что сейчас между Украиной, Францией и другими международными партнерами есть настоящее доверие.

Он также заявил, что удивлен поведением потомков россиян в Европе, которые поддерживают российский режим: "Россияне, которые покинули свою страну в 1917 году во время революции, вся интеллигенция, которая сбежала от коммунистического режима, обосновались в Европе. Но я с удивлением вижу, что некоторые из их потомков поддерживают Владимира Путина, в то время, как он делает с их семьями то же самое, что делал коммунистический режим в 1917 году".

По его словам, все думали, что эти россияне стали европейцами, однако на самом деле это не так.

ВИДЕО ДНЯ

Также, по мнению Зеленского, даже после свержения Путина, мир "больше не будет разговаривать с Россией в прежнем ключе".

Прямая речь: "Западу придется пересмотреть свою политику в отношении России, даже если к власти в Москве придет другой лидер. Вы должны изменить свое видение".

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду прилетел во Францию после второго с начала полномасштабной войны России зарубежного визита в Великобританию.
  • Сейчас Зеленский отправился в Елисейский дворец, где примет участие в ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, который прибыл в Париж ранее.

Темы: ЗеленскийМакронФранцияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
Все новости...
Реклама: