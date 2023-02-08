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Зеленский о Макроне и его "сохранить лицо Путину": Думаю, он изменился

Алена МазуренкоСреда, 8 февраля 2023, 23:31
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский считает, что французский лидер Эммануэль Макрон изменил свое мнение относительно того, что Западу и Украине надо постараться "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину, который напал на Украину.

Источник: Зеленский в интервью Le Figaro

Прямая речь: "Я думаю, он изменился. И что на этот раз он изменился по-настоящему. В конце концов, именно он открыл двери для поставки танков. Он также поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Я думаю, что это был настоящий сигнал".

Детали: Зеленский считает, что сейчас между Украиной, Францией и другими международными партнерами есть настоящее доверие.

Он также заявил, что удивлен поведением потомков россиян в Европе, которые поддерживают российский режим: "Россияне, которые покинули свою страну в 1917 году во время революции, вся интеллигенция, которая сбежала от коммунистического режима, обосновались в Европе. Но я с удивлением вижу, что некоторые из их потомков поддерживают Владимира Путина, в то время, как он делает с их семьями то же самое, что делал коммунистический режим в 1917 году".

По его словам, все думали, что эти россияне стали европейцами, однако на самом деле это не так.

Также, по мнению Зеленского, даже после свержения Путина, мир "больше не будет разговаривать с Россией в прежнем ключе".

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Прямая речь: "Западу придется пересмотреть свою политику в отношении России, даже если к власти в Москве придет другой лидер. Вы должны изменить свое видение".

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду прилетел во Францию после второго с начала полномасштабной войны России зарубежного визита в Великобританию.
  • Сейчас Зеленский отправился в Елисейский дворец, где примет участие в ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, который прибыл в Париж ранее.

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Темы: ЗеленскийМакронФранцияПутин
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