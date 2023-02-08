Зеленский о Макроне и его "сохранить лицо Путину": Думаю, он изменился

Президент Владимир Зеленский считает, что французский лидер Эммануэль Макрон изменил свое мнение относительно того, что Западу и Украине надо постараться "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину, который напал на Украину.

Источник: Зеленский в интервью Le Figaro

Прямая речь: "Я думаю, он изменился. И что на этот раз он изменился по-настоящему. В конце концов, именно он открыл двери для поставки танков. Он также поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Я думаю, что это был настоящий сигнал".

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Детали: Зеленский считает, что сейчас между Украиной, Францией и другими международными партнерами есть настоящее доверие.

Он также заявил, что удивлен поведением потомков россиян в Европе, которые поддерживают российский режим: "Россияне, которые покинули свою страну в 1917 году во время революции, вся интеллигенция, которая сбежала от коммунистического режима, обосновались в Европе. Но я с удивлением вижу, что некоторые из их потомков поддерживают Владимира Путина, в то время, как он делает с их семьями то же самое, что делал коммунистический режим в 1917 году".

По его словам, все думали, что эти россияне стали европейцами, однако на самом деле это не так.

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Также, по мнению Зеленского, даже после свержения Путина, мир "больше не будет разговаривать с Россией в прежнем ключе".

Прямая речь: "Западу придется пересмотреть свою политику в отношении России, даже если к власти в Москве придет другой лидер. Вы должны изменить свое видение".

Напомним: