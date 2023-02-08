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Зеленский и Сунак подписали "Лондонскую декларацию" о поддержке Британией Украины

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 23:07
Зеленский и Сунак подписали Лондонскую декларацию о поддержке Британией Украины
СУНАК И ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский во время визита в Великобританию совместно с британским премьером Риши Сунаком подписал "Лондонскую декларацию" - документ, направленный на углубление партнерства Киева и Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая цитирует текст декларации.

В документе напоминается, что Великобритания уже предоставила Украине почти четыре миллиарда фунтов стерлингов военной, гуманитарной и экономической поддержки, из них 2,3 миллиарда - военной, что по объемам уступает только Соединенным Штатам.

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Британская сторона обязуется продолжать эту поддержку, помогать в восстановлении украинской энергосистемы и других объектов гражданской инфраструктуры, а также продолжать санкционное давление на Россию - включая использование замороженных российских активов в пользу Украины.

В контексте военной помощи Лондон подчеркивает, что поможет в долгосрочном развитии Вооруженных Сил Украины, а накануне саммита НАТО в Вильнюсе будет работать с членами Альянса над "углублением оперативной совместимости Украины с НАТО и ускорением перехода Украины на стандарты НАТО".

Отдельно Великобритания отмечает поддержку "формулы мира", предложенной президентом Украины, и готова играть ведущую роль для ее воплощения, а также анонсировала проведение 21-22 июня в Лондоне Конференции по восстановлению Украины.

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"Мы уверены, что вместе с нашими союзниками и партнерами мы победим незаконное и неспровоцированное вторжение России и построим сильную Украину, где будут царить мир и процветание", - подытоживается в "Лондонской декларации".

Напомним, в среду президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, что стало его вторым зарубежным визитом с начала полномасштабной войны России.

По итогам визита премьер-министр Британии Риши Сунак намекнул, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте 2023 года, а также сообщил о расширении учебной программы для украинских военнослужащих, в частности пилотов.

Смотрите также: ПОЛНОЕ выступление президента Украины в парламенте Великобритании.

Темы: Великобританияпомощь УкраинеЗеленскийСунак
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