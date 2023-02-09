Россияне начали наступление на Луганщине. ВСУ не дают им достичь значительных успехов – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили, что российские оккупанты начали масштабное наступление в Луганской области, но украинские войска не дают им достичь значительных успехов.

Источник: ISW

Детали: По данным института, российские войска вернули себе инициативу в Украине и начали большую наступательную операцию в Луганской области.

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Темпы российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области заметно выросли за последнюю неделю, и российские источники сообщают, что российские войска атакуют украинские оборонительные линии и делают незначительные продвижения вдоль границы Харьковской и Луганской областей, особенно к северо-западу от Сватово возле Купянска и к западу от Кременной.

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры боевых действий подтвердили российские успехи в районе Двуречного к северо-западу от Сватово.

По мнению экспертов, привлечение значительных частей по меньшей мере трех крупных российских дивизий к наступательным операциям в этом секторе указывает на то, что российское наступление началось, даже если украинские силы пока не дают российским войскам достичь значительных успехов.

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Наступление оккупантов, предполагают в институте, еще не набрало полного темпа; российское командование еще не ввело в действие части 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ), которая была развернута в Луганской области в январе после развертывания в Беларуси.

Хотя российские силы в Луганской области сейчас владеют инициативой (в том смысле, что российские силы устанавливают условия боя, заканчивая период украинской инициативы с августа 2022 года), боеспособность этих сил может привести к их конечной кульминации на линии Сватово-Кременная без достижения целей захвата всей Луганской и Донецкой областей.

"Эта кульминация, вероятно, создаст окно возможностей для украинских сил, которое они смогут использовать для собственного контрнаступления", - говорится в отчете.

По сообщениям, командование так называемой "Народной милиции" самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики" взяло под контроль российский артиллерийский батальон, вероятно, в рамках усилий по усилению деградировавших сил "ДНР" накануне неизбежного российского наступления.

ISW ранее не наблюдал российских военнослужащих в подчинении формирований "ДНР", и это утверждение, если оно соответствует действительности, свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, укрепляют деградировавшие формирования "ДНР" с помощью мобилизованного личного состава, мобилизованного в самой России, поскольку "ДНР" не в состоянии компенсировать свои собственные потери.

Эксперты отмечают: Министерство обороны России, вероятно, будет пытаться исправить низкую эффективность сил "ДНР/ЛНР" путем быстрой интеграции российского личного состава.

В отчете говорится и о том, что российские чиновники продолжают предлагать меры по подготовке российской военной промышленности к затяжной войне в Украине, а также, вероятно, создают дополнительные условия для уклонения от санкций.

Российские чиновники также, вероятно, предложили эти меры в координации с недавним указом об исключении российских чиновников из-под действия требований по представлению деклараций о доходах и предложениями по отмене процедур федеральных закупок.

Кремль, возможно, создает систему субсидий и льгот, разработанную с минимальным надзором и учетом.

В ISW отмечают: отсутствие контроля и учета, вероятно, позволит российским компаниям легче избегать международных режимов санкций, направленных на российскую военную промышленность.

"Усилия Кремля подготовить российскую военную промышленность к затяжной войне в Украине частично опираются на способность российской военной промышленности иметь постоянный доступ к многочисленным защищенным цепочкам поставок ключевых зарубежных компонентов, которые при других условиях не могут быть произведены", - заключают в институте.

Основные выводы ISW за 8 февраля: