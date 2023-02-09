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Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 февраля 2023, 06:21
во время награждения, скриншот

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.

Источник: Макрон в Twitter

Прямая речь: "Почет Украине и ее народу. Почет Вам, дорогой Владимир, за Ваше мужество и преданность".

Справка: Орден Почетного легиона – высшая награда во Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги.

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Темы: МакронФранцияЗеленский
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