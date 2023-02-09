Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

во время награждения, скриншот

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.

Источник: Макрон в Twitter

Прямая речь: "Почет Украине и ее народу. Почет Вам, дорогой Владимир, за Ваше мужество и преданность".

Справка: Орден Почетного легиона – высшая награда во Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги.