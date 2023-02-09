Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона
Четверг, 9 февраля 2023, 06:21
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.
Источник: Макрон в Twitter
Прямая речь: "Почет Украине и ее народу. Почет Вам, дорогой Владимир, за Ваше мужество и преданность".
Справка: Орден Почетного легиона – высшая награда во Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги.
Hommage à l’Ukraine et à son peuple.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023
Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl