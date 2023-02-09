Россия наступает на 5 направлениях, хочет взять под контроль Донецкую и Луганскую области – сводка

Российские оккупационные войска сосредоточили усилия и ведут наступление на 5 направлениях, пытаются взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Угледар. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск".

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка в Запорожье.

В течение суток российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 45 авиационных ударов, в результате чего погибли 3 гражданских человека и еще три - в тяжелом состоянии. Кроме того, враг совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре на Херсонщине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов, в частности, Гай Черниговской области; Заруцкое, Волковка, Атинское, Стукаловка, Соханы, Павловка, Юнаковка, Садки и Мирополье на Сумщине и Уды, Красная Заря, Красное, Липцы, Старица, Волчанск, Варваровка, Верхняя Писаревка, Амбарное, Фиголевка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное на Харьковщине. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также повреждено большое количество гражданских жилых домов.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое воздействие попали районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Купянск, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка на Луганщине. Враг нанес авиаудары неподалеку Котляровки и Табаевки Харьковской области и Серебрянского лесничества - Луганской.

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На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Спирное, Берестовое, Белогоровка, Раздоловка, Васюковка, Красная Гора, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Николаевка, Клещеевка, Озаряновка, Александро-Шультино и Веселое в Донецкой области. А в целом - более 30 населенных пунктов. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Спирного.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под вражеские обстрелы попали районы более 20 населенных пунктов, в частности, Петровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Водяное, Красногоровка, Богоявленка, Пречистовка и Угледар Донецкой области. Нанесены авиаудары возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки и Угледара.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское в Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Новоалександровка, Гавриловка, Красный Маяк, Змиевка, Шляховое, Берислав, Одрадокаменка, Львовское, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Камышаны, Янтарное, Береговое, Велетенское и Херсон.

В населенном пункте Коханое Васильевского района Запорожской области, российские оккупационные войска массово занимаются мародерством.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Украинские артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции зенитно-ракетных комплексов, 2 склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.