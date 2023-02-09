Потери России перевалили за 135 тысяч солдат – Генштаб

Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили более 900 оккупантов, 10 вражеских боевых бронированных машин, 8 артиллерийских систем и 6 БПЛА.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.23 ориентировочно составили:

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личного состава – около 135 010 (+910) человек ликвидировано,

танков – 3 255 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 6 468 (+10) ед,

артиллерийских систем – 2 244 (+8) ед,

РСЗО – 463 (+2) ед,

средств ПВО – 232 (+4) ед,

самолетов – 295 (+0) ед,

вертолетов – 285 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 967 (+6) ед,

крылатых ракет – 796 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 121 (+9) ед,

специальной техники – 211 (+0) ед.

Данные уточняются.