Потери России перевалили за 135 тысяч солдат – Генштаб
Четверг, 9 февраля 2023, 07:29
Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили более 900 оккупантов, 10 вражеских боевых бронированных машин, 8 артиллерийских систем и 6 БПЛА.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 135 010 (+910) человек ликвидировано,
- танков – 3 255 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 6 468 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2 244 (+8) ед,
- РСЗО – 463 (+2) ед,
- средств ПВО – 232 (+4) ед,
- самолетов – 295 (+0) ед,
- вертолетов – 285 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 967 (+6) ед,
- крылатых ракет – 796 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 121 (+9) ед,
- специальной техники – 211 (+0) ед.
Данные уточняются.