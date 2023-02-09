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Потери России перевалили за 135 тысяч солдат – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 9 февраля 2023, 08:29
ВСУ уничтожают врага. Фото из Facebook ОК "Юг"

Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили более 900 оккупантов, 10 вражеских боевых бронированных машин, 8 артиллерийских систем и 6 БПЛА.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 135 010 (+910) человек ликвидировано,
  • танков – 3 255 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 468 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2 244 (+8) ед,
  • РСЗО – 463 (+2) ед,
  • средств ПВО – 232 (+4) ед,
  • самолетов – 295 (+0) ед,
  • вертолетов – 285 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 967 (+6) ед,
  • крылатых ракет – 796 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 121 (+9) ед,
  • специальной техники – 211 (+0) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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