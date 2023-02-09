Россия может развивать наступление несмотря на ухудшение погодных условий – разведка Британии

Российские войска могут развивать наступательные операции несмотря на ухудшение погодных условий в последующие недели.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в четверг, пишет "Европейская правда".

Как отмечают в сводке, погода продолжает играть важную роль в ходе войны России в Украине. В то время как земля замерзла, в последние недели условия перемещения по пересеченной местности на востоке Украины, скорее всего, практически не изменились.

8 февраля температура поверхности была около 0 градусов Цельсия. По прогнозам, на следующей неделе повышение температуры почвы и таяние снега, вероятно, ухудшат условия для передвижения по всей территории Донбасса.

По оценке британского ведомства, условия передвижения по пересеченной местности, вероятно, будут худшими, с большим количеством грязи, в середине и конце марта.

"Командиры с обеих сторон, скорее всего, будут пытаться избегать планирования крупных наступательных операций в это время. Однако политические или оперативные возможности могут преобладать над этими опасениями, как это продемонстрировала Россия, начав свое вторжение в конце февраля 2022 года", – сказано в сводке.

Напомним, британская разведка считает маловероятным, что Россия будет способна нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны в течение ближайших недель.