Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия может развивать наступление несмотря на ухудшение погодных условий – разведка Британии

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 09:05
Российские военные. Фото РИА Новости

Российские войска могут развивать наступательные операции несмотря на ухудшение погодных условий в последующие недели.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в четверг, пишет "Европейская правда".

Как отмечают в сводке, погода продолжает играть важную роль в ходе войны России в Украине. В то время как земля замерзла, в последние недели условия перемещения по пересеченной местности на востоке Украины, скорее всего, практически не изменились.

8 февраля температура поверхности была около 0 градусов Цельсия. По прогнозам, на следующей неделе повышение температуры почвы и таяние снега, вероятно, ухудшат условия для передвижения по всей территории Донбасса.

По оценке британского ведомства, условия передвижения по пересеченной местности, вероятно, будут худшими, с большим количеством грязи, в середине и конце марта.

"Командиры с обеих сторон, скорее всего, будут пытаться избегать планирования крупных наступательных операций в это время. Однако политические или оперативные возможности могут преобладать над этими опасениями, как это продемонстрировала Россия, начав свое вторжение в конце февраля 2022 года", – сказано в сводке.

Напомним, британская разведка считает маловероятным, что Россия будет способна нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны в течение ближайших недель.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: РосcиявойнаВеликобританияразведка
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Неудачи под Угледаром свидетельствуют о низком уровне подготовки мобилизованных россиян - ISW

РФ планирует возобновить наступление весной – Белый дом

обновленоРФ запустила 12 дронов по югу Украины, попала в объект энергетики в Днепропетровской области

США сбили "неизвестный летающий объект" возле Аляски

Байден посетит Польшу 20-22 февраля

Обстрелы РФ энергоинфраструктуры привели к остановке одного из блоков Хмельницкой АЭС

Все новости...
С начала войны в Украине погибли более 20 российских генералов - японская разведка
Для российских оккупантов шьют форму в новом цвете
ГУР о наступлении россиян на Донбассе: обострение будет, другие направления - для отвлечения
Под Кременной Силы обороны уничтожили вражеский "Терминатор" – глава ОГА
Последние новости
08:55
В Белгородской области БПЛА атаковали "инфраструктурный объект" – российские власти
08:42
В Пентагоне допускают, что Россия потеряла в Украине около половины своих танков
08:26
В Украине ликвидированы еще более 1100 оккупантов
07:53
"Шахеды" поразили 3 энергообъекта на Днепропетровщине – ОВА
07:19
Оккупанты обустроили военный госпиталь в больнице Старобельска – Генштаб
06:54
Враг продолжает наступать на 5 направлениях – сводка
06:22
ФБР нашло секретный документ в доме Пенса
05:48
США не поддержали предложение Бразилии по переговорам с РФ
04:50
Неудачи под Угледаром свидетельствуют о низком уровне подготовки мобилизованных россиян - ISW
03:50
Шольц надеется, что до конца марта 80 Leopard 2 будут готовы к отправке в Украину
Все новости...