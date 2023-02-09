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Россия может развивать наступление несмотря на ухудшение погодных условий – разведка Британии

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 08:05
Россия может развивать наступление несмотря на ухудшение погодных условий – разведка Британии
Российские военные. Фото РИА Новости

Российские войска могут развивать наступательные операции несмотря на ухудшение погодных условий в последующие недели.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в четверг, пишет "Европейская правда".

Как отмечают в сводке, погода продолжает играть важную роль в ходе войны России в Украине. В то время как земля замерзла, в последние недели условия перемещения по пересеченной местности на востоке Украины, скорее всего, практически не изменились.

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8 февраля температура поверхности была около 0 градусов Цельсия. По прогнозам, на следующей неделе повышение температуры почвы и таяние снега, вероятно, ухудшат условия для передвижения по всей территории Донбасса.

По оценке британского ведомства, условия передвижения по пересеченной местности, вероятно, будут худшими, с большим количеством грязи, в середине и конце марта.

"Командиры с обеих сторон, скорее всего, будут пытаться избегать планирования крупных наступательных операций в это время. Однако политические или оперативные возможности могут преобладать над этими опасениями, как это продемонстрировала Россия, начав свое вторжение в конце февраля 2022 года", – сказано в сводке.

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Напомним, британская разведка считает маловероятным, что Россия будет способна нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны в течение ближайших недель.

Темы: РосcиявойнаВеликобританияразведка
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