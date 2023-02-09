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Под Кременной Силы обороны уничтожили вражеский "Терминатор"

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 февраля 2023, 17:03
Російська БМПТ "Терминатор"

Украинские военные уничтожили российскую машину поддержки танков "Терминатор" под Кременной на Луганщине.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram, пресс-служба командования ДШВ ВСУ

Прямая речь: "Недавно орки на своем главном пропагандистском раша ТВ щеголяли боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор". Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить.... почти.

На фото от луганских защитников именно тот "Терминатор" с рашистского видео, именно та единица, которую так расхваливал пропагандист, и экипаж, командир которого что-то рассказывал о "заразе"...

Кременские леса страшные ... особенно для настоящей российской заразы".

Детали: Дата эффективной работы сил обороны не раскрывается.

Обновлено: В пресс-службе ДШВ обнародовали видео уничтожения и указали, что это работа воинов-десантников 81 отдельной аэромобильной бригады и 95 отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Отмечается, что это первый случай уничтожения БМПТ "Терминатор" в Украине.

Справка: Российская БМПТ "Терминатор" предназначена для действий в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств. По данным Defence Express, всего на вооружении в РФ находится около десятка таких машин.

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Темы: Луганская областьвойна
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