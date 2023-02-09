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Зеленский благодарит новых лидеров Европы: делают то, что предшественники не смогли

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 февраля 2023, 12:42
фото из Твиттера Matti Maasikas

Президент Владимир Зеленский выражает благодарность нынешним лидерам стран Европы, которые оказывают Украине беспрецедентную поддержку.

Источник: Зеленский во время выступления в Европарламенте в четверг 9 февраля

Прямая речь: "Сегодня на заседании Европейского совета я буду иметь возможность поблагодарить лично глав государств, правительств Европы, чьи решения за этот год позволили действительно нашему континенту сделать то, что предыдущая волна лидеров считала невозможным.

Европа наконец освобождается от разрушительной зависимости от российского ископаемого топлива, Европа очищается от коррупционного влияния российского олигархического бизнеса, Европа защищается от инфильтрации агентов российских спецслужб, которые рассматривали Европу уже даже как место для охоты за оппонентами российской диктатуры.

Впервые в своей истории ЕС оказывает военную помощь такого масштаба и впервые в истории готовит, я верю, положительную оценку внутренним реформам в европейской стране, которая защищается в этой тотальной войне, и одновременно, воюя, модернизирует свои институты.

Мы приближаемся к Евросоюзу. Украина будет членом Евросоюза. Побеждающая Украина - членом побеждающего Евросоюза".

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Темы: ЗеленскийЕСвойна
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