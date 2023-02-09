Зеленский на саммите ЕС призвал к санкциям против атомной и ракетной отраслей РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза ввести санкции против российской атомной отрасли, и производителей ракет и дронов.

Об этом он заявил во время выступления на саммите ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Россия создала в Европе угрозу радиационной катастрофы, а российская атомная отрасль до сих пор свободна от глобальных санкций. Есть шаги, которые еще должны быть сделаны. К примеру, применение санкций против всей ракетной и дроновой индустрии России, соответствующей части IT-сектора государства-террориста. Ведь российский ракетный террор будет угрозой, пока не будет уничтожен источник такой угрозы", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что благодаря уже введенным санкциям российские энергоносители больше никогда не будут оружием против Европы.

"Наконец все увидели, как Россия относится к европейцам и энергетическим рынкам. Спасибо за санкционные пакеты, которые уже вступили в силу. Но достаточно ли они ограничили российский агрессивный потенциал? Этот путь нужно пройти полностью, чтобы у них не было ни возможностей, ни желания тратить усилия на дестабилизацию любой страны Европы", - добавил президент.

Перед саммитом Зеленский выступил с речью в Европейском парламенте, подчеркнув, что Украина будет членом ЕС и делает для этого все необходимое даже в условиях войны.