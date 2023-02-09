Бельгия не может отдать истребители Украине – премьер

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что его страна не может передать Украине истребители, поскольку сама в них нуждается.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Премьер сказал, что бельгийские истребители используются для защиты НАТО в странах Балтии, а также воздушного пространства Бельгии и Нидерландов.

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"Нам очень нужны наши истребители, и мы не можем их отдать", - сказал де Кроо.

Ранее Польша заявила, что готова передать Киеву истребители, но не будет делать это первой из стран НАТО.

Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес исключил возможность быстрого предоставления истребителей Украине.

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Премьер Британии Риши Сунак 8 февраля подтвердил, что Лондон готов рассматривать предоставление Украине истребителей и решение об обучении пилотов фактически является первым шагом к этому.