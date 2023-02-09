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Оккупанты в Крыму готовятся к освобождению полуострова украинскими защитниками – ГУР

Алена МазуренкоЧетверг, 9 февраля 2023, 15:34
ОККУПИРОВАННЫЙ РОССИЕЙ КРЫМ НА КАРТЕ

В украинской разведке считают, что оккупационные власти Крыма начали готовиться к деоккупации украинского полуострова. В частности, там усиленно будут контролировать транспорт и готовят места для "временного размещения людей".

Источник: главное управление разведки

Детали: Украинская разведка сообщает, что российская оккупационная администрация Крыма и местное отделение ФСБ выдали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности".

Согласно документу, устанавливаются высокий уровень угрозы в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма.

Аналогичный уровень угрозы объявляется на подведомственных объектах так называемых министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Срок действия мер неограничен - до принятия решения об отмене.

В решении указано, что подразделениям ФСБ РФ, действующим в Крыму, и линейному отделению МВД РФ, необходимо усилить контроль за передвижением транспорта на полуострове.

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В частности, усиливается контроль за перемещением российских граждан и иностранцев с обязательной регистрацией временного места жительства.

Подразделениям МЧС приказано провести ревизию спецоборудования для осуществления "спасательных операций".

Местные администрации должны обеспечить места для "временного размещения людей".

На министерство здравоохранения возлагается обязательство подготовить учреждения для оказания экстренной помощи и медицинской эвакуации.

В украинской разведке предполагают, что такие меры являются признаком подготовки к началу деоккупации Крыма украинскими защитниками.

Дословно: "Подобные "меры безопасности" со стороны оккупантов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами Обороны.

Также это может свидетельствовать о возможности осуществления провокаций со стороны российских спецслужб в отношении мирного населения полуострова с последующим перекладыванием ответственности на Украину".

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Темы: Крымоккупациядеоккупацияразведка
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