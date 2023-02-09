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Взрыв в Киеве: количество погибших возросло до четырех

Татьяна Лозовенко, Елена РощинаЧетверг, 9 февраля 2023, 18:33
ФОТО: КГВА

В Киеве, по предварительной информации, взорвался газовый баллон на территории бывшего завода, есть 4 погибших и пострадавшие.

Источник: мэр города Виталий Кличко в Telegram, КГВА

Прямая речь Кличко: "В Дарницком районе столицы прогремел взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут быть люди. Все службы следуют на место".

Детали: Кличко добавил, что специалисты будут выяснять причины взрыва. Информация уточняется.

Воздушную тревогу на Киевщине не объявляли.

Обновлено: Киевская городская военная администрация сообщила, что взрыв прогремел в 15:45. По предварительной информации, взорвался газовый баллон. Есть пострадавшие.

Кличко сообщил, что в результате взрыва в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 кв. м.

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В результате взрыва начался пожар.

По состоянию на 19:38 КМВА сообщила, что в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе четыре человека погибли.

Кличко уточнил: четверо погибших (все мужчины) и пятеро пострадавших (две женщины и три мужчины) в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе.

Ранее сообщалось, что 5 человек госпитализировали с повреждениями разной степени тяжести. Один человек от госпитализации отказался. Еще один человек по состоянию на 19:13 оставался под завалами.

 

Спасатели продолжают работать на месте.

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Темы: Киеввзрывжертвыгаз
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