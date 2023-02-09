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"Укроборонпром" начал производить боеприпасы совместно со страной НАТО

"Украинская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 17:28
Укроборонпром начал производить боеприпасы совместно со страной НАТО
Фото: Укроборонпром

"Укроборонпром" и одна из стран-членов НАТО начали совместно производить мины калибра 120-мм.

Источник: "Укроборонпром"

Дословно: "120-мм мина – первый продукт совместного производства со страной-членом НАТО. 

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На днях заключен контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих средств поражения, поэтому уже вскоре их получат украинские военные". 

Детали: "Укроборонпром" не назвал страну НАТО, с которой подписан договор.

Сообщается, что 120-мм мины изготавливаются по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности, часть их расположена в одном из европейских государств.

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Боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 м до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м. Кроме этого, 120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику. В целом 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7-ми километров, а современными боеприпасами - более чем в 8 километров.

 

В "Укроборонпроме" отметили, что 120-мм миномет является одним из самых распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется ВСУ.

Темы: УкроборонпроморужиеНАТОпроизводство
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