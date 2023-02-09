Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укроборонпром" начал производить боеприпасы совместно со страной НАТО

"Украинская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 18:28
Фото: Укроборонпром

"Укроборонпром" и одна из стран-членов НАТО начали совместно производить мины калибра 120-мм.

Источник: "Укроборонпром"

Дословно: "120-мм мина – первый продукт совместного производства со страной-членом НАТО. 

На днях заключен контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих средств поражения, поэтому уже вскоре их получат украинские военные". 

Детали: "Укроборонпром" не назвал страну НАТО, с которой подписан договор.

Сообщается, что 120-мм мины изготавливаются по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности, часть их расположена в одном из европейских государств.

Боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 м до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м. Кроме этого, 120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику. В целом 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7-ми километров, а современными боеприпасами - более чем в 8 километров.

ВИДЕО ДНЯ
 

В "Укроборонпроме" отметили, что 120-мм миномет является одним из самых распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется ВСУ.

Читайте УП В Google News

Темы: УкроборонпроморужиеНАТОпроизводство
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Залужный: Силы обороны на некоторых участках фронта восстановили утраченные позиции

Президент Косово: Наемники "Вагнера" помогают Сербии готовить нападение

Проект резолюции ООН призывает к миру, который сохранит целостность Украины – AP

Первая партия зенитных пушек L-70, которые передает Литва, уже в Украине

Власти расширили категорию госслужащих, которые могут выехать за границу

Вечером во время вражеской атаки ВСУ уничтожили 20 российских "Шахедов"

Все новости...
Укроборонпром
"Укроборонпром" показал новые осколочные 82-мм мины на передовой
СБУ задержала работника "Укроборонпрома": корректировал обстрелы Киева и сливал разведданные
Чиновников компании Укроборонпрома подозревают в закупке некачественного оборудования для армии
Последние новости
18:17
Украина получила от Германии 334 тонны оборудования на восстановление энергетической инфраструктуры
18:08
Зеленский заявил о значительных результатах в защите от агентов РФ, анонсирует шаги СНБО
17:51
Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 25 тысяч
17:44
Залужный: Силы обороны на некоторых участках фронта восстановили утраченные позиции
17:29
видеоПограничники сбили вражеский самолет в районе Бахмута
17:18
Президент Косово: Наемники "Вагнера" помогают Сербии готовить нападение
17:08
Кабмин разрешил еще нескольким компаниям ОПК импортировать товары военного назначения
16:59
Проект резолюции ООН призывает к миру, который сохранит целостность Украины – AP
16:30
фото, видеоЗеленский почтил память погибших в Турции: Разделяем боль
16:24
В Украине появится центр гуманитарного разминирования – Шмыгаль
Все новости...