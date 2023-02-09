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Фиктивные браки и несуществующие дети: СБУ ликвидировала новые каналы бегства уклонистов

Евгений КизиловЧетверг, 9 февраля 2023, 18:33
Фиктивные браки и несуществующие дети: СБУ ликвидировала новые каналы бегства уклонистов
фото сбу

Служба безопасности Украины заблокировала еще шесть каналов незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: В ходе следственно-оперативных действий в разных регионах Украины задержаны семь организаторов нелегальных "трафиков".

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За деньги они предлагали потенциальным призывникам выехать за границу на основании поддельных документов о семейном положении или участии в волонтерском движении.

Средняя стоимость "билета на побег" составляла от 1,5 до 12 тысяч долларов с клиента. Сумма зависела от количества людей и срочности выезда.

 

В результате проведения комплексных мероприятий на Киевщине:

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  • разоблачен местный делец, который продавал фиктивные удостоверения "многодетного отца" или волонтера уклонистам для выезда за границу.

В Закарпатской области:

  • задержали организатора канала нелегальной миграции на передаче ему 12 тыс. долларов. За эту сумму он "гарантировал" тайно вывезти за границу целую группу уклонистов.

В Житомирской области:

  • обезврежена группа лиц, члены которой помогали с оформлением фиктивных браков с женщинами с инвалидностью. Среди организаторов схемы - руководительница местной общественной организации.

В Запорожской области:

  • разоблачены злоумышленники, которые вносили недостоверные сведения в систему "Шлях". Для этого использовали свои связи среди должностных лиц госучреждений и перевозчиков.

В Николаевской области:

  • задержан организатор, который подделывал свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и продавал фальшивые документы потенциальным призывникам.

В Днепропетровской области:

  • разоблачен житель региона на оформлении уклонистов в состав местной благотворительной организации для их выезда за границу якобы за гуманитарной помощью.

По данным спецслужбы, в рамках уголовных производств, начатых по ст. 332 соответствующего кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу) организаторам схем сообщено о подозрении.

Темы: войнаграницаСБУ
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