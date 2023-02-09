Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фиктивные браки и несуществующие дети: СБУ ликвидировала новые каналы бегства уклонистов

Евгений КизиловЧетверг, 9 февраля 2023, 19:33
фото сбу

Служба безопасности Украины заблокировала еще шесть каналов незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: В ходе следственно-оперативных действий в разных регионах Украины задержаны семь организаторов нелегальных "трафиков".

За деньги они предлагали потенциальным призывникам выехать за границу на основании поддельных документов о семейном положении или участии в волонтерском движении.

Средняя стоимость "билета на побег" составляла от 1,5 до 12 тысяч долларов с клиента. Сумма зависела от количества людей и срочности выезда.

 

В результате проведения комплексных мероприятий на Киевщине:

  • разоблачен местный делец, который продавал фиктивные удостоверения "многодетного отца" или волонтера уклонистам для выезда за границу.

В Закарпатской области:

ВИДЕО ДНЯ
  • задержали организатора канала нелегальной миграции на передаче ему 12 тыс. долларов. За эту сумму он "гарантировал" тайно вывезти за границу целую группу уклонистов.

В Житомирской области:

  • обезврежена группа лиц, члены которой помогали с оформлением фиктивных браков с женщинами с инвалидностью. Среди организаторов схемы - руководительница местной общественной организации.

В Запорожской области:

  • разоблачены злоумышленники, которые вносили недостоверные сведения в систему "Шлях". Для этого использовали свои связи среди должностных лиц госучреждений и перевозчиков.

В Николаевской области:

  • задержан организатор, который подделывал свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и продавал фальшивые документы потенциальным призывникам.

В Днепропетровской области:

  • разоблачен житель региона на оформлении уклонистов в состав местной благотворительной организации для их выезда за границу якобы за гуманитарной помощью.

По данным спецслужбы, в рамках уголовных производств, начатых по ст. 332 соответствующего кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу) организаторам схем сообщено о подозрении.

Читайте УП В Google News

Темы: войнаграницаСБУ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский заявил о значительных результатах в защите от агентов РФ, анонсирует шаги СНБО

Залужный: Силы обороны на некоторых участках фронта восстановили утраченные позиции

Президент Косово: Наемники "Вагнера" помогают Сербии готовить нападение

Проект резолюции ООН призывает к миру, который сохранит целостность Украины – AP

Первая партия зенитных пушек L-70, которые передает Литва, уже в Украине

Власти расширили категорию госслужащих, которые могут выехать за границу

Все новости...
война
Украинские бойцы попали в три беспилотника, ПВО и склад боеприпасов россиян – Генштаб
Глава правящей партии Грузии увидел "преимущество РФ в Украине", это удивило президента
Иран модернизирует "Шахеды" для России, чтобы были максимально разрушительны – CNN
Последние новости
19:39
На левом берегу Киева и на Оболони могут быть звуки взрывов – КГВА
19:26
Оккупанты в Мариуполе ремонтируют технику, умышленно поломанную военными РФ – Генштаб
19:19
На Днепропетровщине заметили вражеские дроны
19:09
Россияне усиливают группировки на Лиманском и Бахмутском направлениях – Генштаб
18:58
Премьер Британии разрабатывает планы восстановления связей с ЕС - СМИ
18:39
Тимоти Снайдер собрал более 1,2 миллиона долларов на "Ловца шахедов"
18:33
Парламент Финляндии готов одобрить законы о вступлении в НАТО до выборов в апреле
18:27
фото, видеоВ Броварах мужчина с полным рюкзаком гранат ударил продавщицу и угрожал
18:17
Украина получила от Германии 334 тонны оборудования на восстановление энергетической инфраструктуры
18:08
Зеленский заявил о значительных результатах в защите от агентов РФ, анонсирует шаги СНБО
Все новости...