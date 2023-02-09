Фиктивные браки и несуществующие дети: СБУ ликвидировала новые каналы бегства уклонистов
Служба безопасности Украины заблокировала еще шесть каналов незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.
Источник: СБУ в Telegram
Детали: В ходе следственно-оперативных действий в разных регионах Украины задержаны семь организаторов нелегальных "трафиков".
За деньги они предлагали потенциальным призывникам выехать за границу на основании поддельных документов о семейном положении или участии в волонтерском движении.
Средняя стоимость "билета на побег" составляла от 1,5 до 12 тысяч долларов с клиента. Сумма зависела от количества людей и срочности выезда.
В результате проведения комплексных мероприятий на Киевщине:
- разоблачен местный делец, который продавал фиктивные удостоверения "многодетного отца" или волонтера уклонистам для выезда за границу.
В Закарпатской области:
- задержали организатора канала нелегальной миграции на передаче ему 12 тыс. долларов. За эту сумму он "гарантировал" тайно вывезти за границу целую группу уклонистов.
В Житомирской области:
- обезврежена группа лиц, члены которой помогали с оформлением фиктивных браков с женщинами с инвалидностью. Среди организаторов схемы - руководительница местной общественной организации.
В Запорожской области:
- разоблачены злоумышленники, которые вносили недостоверные сведения в систему "Шлях". Для этого использовали свои связи среди должностных лиц госучреждений и перевозчиков.
В Николаевской области:
- задержан организатор, который подделывал свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и продавал фальшивые документы потенциальным призывникам.
В Днепропетровской области:
- разоблачен житель региона на оформлении уклонистов в состав местной благотворительной организации для их выезда за границу якобы за гуманитарной помощью.
По данным спецслужбы, в рамках уголовных производств, начатых по ст. 332 соответствующего кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу) организаторам схем сообщено о подозрении.