В Бердянске было попадание в аэродром, уничтожено 100 оккупантов – ГВА

8 февраля защитники Украины попали в военный аэродром в оккупированном российской армией Бердянске Запорожской области.

Источник: Бердянская городская военная администрация

Дословно: "Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадание в аэродром.

Реклама:

Этим прилетом наши воины уничтожили более ста оккупантов.

Также пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция".