В Бердянске было попадание в аэродром, уничтожено 100 оккупантов – ГВА
Четверг, 9 февраля 2023, 23:00
8 февраля защитники Украины попали в военный аэродром в оккупированном российской армией Бердянске Запорожской области.
Источник: Бердянская городская военная администрация
Дословно: "Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадание в аэродром.
Этим прилетом наши воины уничтожили более ста оккупантов.
Также пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция".
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