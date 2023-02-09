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В Бердянске было попадание в аэродром, уничтожено 100 оккупантов – ГВА

Елена РощинаЧетверг, 9 февраля 2023, 23:00

8 февраля защитники Украины попали в военный аэродром в оккупированном российской армией Бердянске Запорожской области.

Источник: Бердянская городская военная администрация

Дословно: "Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадание в аэродром.

Этим прилетом наши воины уничтожили более ста оккупантов.

Также пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция".

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Темы: БердянскЗапорожская областьвойна
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