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В Бердянске было попадание в аэродром, уничтожено 100 оккупантов – ГВА

Елена РощинаЧетверг, 9 февраля 2023, 22:00

8 февраля защитники Украины попали в военный аэродром в оккупированном российской армией Бердянске Запорожской области.

Источник: Бердянская городская военная администрация

Дословно: "Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадание в аэродром.

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Этим прилетом наши воины уничтожили более ста оккупантов.

Также пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция".

Темы: БердянскЗапорожская областьвойна
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