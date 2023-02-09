Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения

Президент Владимир Зеленский считает, что Минские соглашения изначально были инициированы Западом как уступка России и что их невозможно было выполнить без потери Украиной территорий.

Источник: Владимир Зеленский в интервью SPIEGEL

Прямая речь: "Мы все боимся войны, это инстинкт. Я никого здесь не обвиняю. Люди действительно жалеют нас, украинцев. Но хуже всего было бы, если бы война пришла к ним (другим странам – ред.).

Граждане и их лидеры видят потенциальную угрозу стабильности своих стран, в том числе их политической власти. Поэтому они хотят остановить войну. И лучший способ сделать это – за счет других. Ни в коем случае не за счет жертв в их собственной стране.

Я даже не пытаюсь быть объективным, потому что я президент государства, находящегося в состоянии войны, поэтому я буду субъективен. Сделайте свои собственные выводы из того, что я говорю.

Самый простой способ закончить войну – отдать России территории. Вернуть им то влияние на Украину и внутри Украины, которое они имели в течение многих лет. Именно поэтому существовали Минские соглашения…. Я думаю, что Минские соглашения были такой уступкой".

Детали: На вопрос, пытался ли он сам выполнять Минское соглашение, Зеленский ответил, что он "вскочил в этот вагон, который уже катился в пропасть".

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Президент сказал, что в Минских соглашениях все было построено так, что "одна сторона не может что-то выполнить, а другая замораживает конфликт".

Прямая речь: "Я не увидел в соглашениях никакого желания дать Украине независимость! Я понимаю их так, что они означают, что аппетиты России должны были быть немного удовлетворены за счет Украины.

В дипломатии отсрочка – это совершенно нормально. Никогда не знаешь, не умрет ли человек, принимающий решения, и все вдруг станет проще".

Детали: Зеленский сказал, что видел в Минских соглашениях смысл только как в официальной площадке для переговоров, на которой можно было "решить хоть что-то", и он начал использовать ее для обмена пленными.

"Но что касается Минска в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не можем реализовать его таким образом", – признался украинский президент.

По его словам, и на встрече в нормандском формате с участием Владимира Путина в 2019 году он сказал все участникам: "То, что есть в соглашении, не может быть реализовано".

"Путин настаивал на быстром выводе войск. Я объяснил ему, как это делается в настоящее время, и подсчитал, что при нынешних темпах нам потребуется еще 20 лет. Я сказал ему: мой отец – профессор математики, я хорошо знаю арифметику", – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что, несмотря на предупреждения о возможном вторжении России в 2022 году почти никто из партнеров не дал Украине оружия.

Он сказал, что и после полномасштабного наступления РФ "многие хотели закончить войну очень быстро", но "через несколько недель это мнение изменилось" благодаря энергии украинцев и зверствам российской армии.