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Китай тратит миллиарды на пророссийскую пропаганду – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 1 марта 2023, 02:21
ВЛАДИМИР ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ В ПЕКИНЕ 4 ФЕВРАЛЯ, ФОТО SPUTNIK/AFP/GETTY IMAGES

В США заявляют, что Китай тратит миллиарды долларов на распространение "ядовитой дезинформации" включая месседжи, которые полностью совпадают с позицией России по поводу Украины.

Источник: координатор Центра глобального взаимодействия, органа Государственного департамента США, созданного для "разоблачения и противодействия" иностранной пропаганде и дезинформации Джеймс Рубин, цитирует The Guardian

Прямая речь: "Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией – это губительно".

Детали: Рубин заявил, что Россия и Китай тратят миллиарды долларов на манипулирование информацией, и добавил, что Пекин действует в глобальном масштабе и тратит больше, чем Москва.

По его словам, Китай повторяет и распространяет утверждение России, что войну "развязало НАТО".

"Мы, как нация, и Запад не спешим реагировать, и это справедливое суждение, что мы стоим перед очень-очень большим вызовом. В коммуникационном пространстве согласование между Китаем и Россией близко к завершению", - сказал Рубин.

Темы: КитайРосcияпропаганда
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