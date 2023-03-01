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Китайская спутниковая компания предоставляла "вагнеровцам" аэроснимки – СМИ

Среда, 1 марта 2023, 04:43
Китайская спутниковая компания предоставляла вагнеровцам аэроснимки – СМИ
фото: Spacety

Китайская спутниковая компания Spacety, внесенная в "черный список" Соединенных Штатов, предоставляла аэрофотоснимки российским "вагнеровцам", которые воюют в Украине.

Источник: помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк, цитирует Sky News

Детали: По словам американского чиновника, Spacety предоставляла аэроснимки наемникам российской ЧВК "Вагнер", которые участвуют в войне против Украины.

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Издание отмечает, что Spacety, которая базируется в Пекине и имеет штаб-квартиру в Люксембурге, является космической компанией, специализируется на малых спутниках и спутниковых услугах.

Компания Spacety была внесена в "черный список" США.

Ранее Spacety заявляла, что придерживается международных санкций против России и не поддерживает никаких связей с этой страной после введения ограничений.

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Темы: КитайВагнервойна
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