Силы обороны за сутки отбили более 85 атак врага – сводка

За минувшие сутки украинские защитники отбили более 85 атак врага на пяти направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак противника".

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Детали: В то же время российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 12 авиационных ударов, включая применение 2 БпЛА "Шахед-136". Эти дроны сбили украинские защитники. Также враг совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали гражданские люди.

Также в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Барановка и Тимоновичи Черниговской области; Рожковичи, Бачевск, Стариково, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Грабовское на Сумщине и Гатище, Ветеринарное, Стрелечье, Мороховец, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Ольховатка, Тихое, Устиновка и Анискино Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области, однако успеха не имел. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Голубовка, Куриловка, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка и Федоровка в Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не прекращает штурмовать город Бахмут. Силы обороны отбили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Богдановки, Бахмута, Часового Яра и Белой Горы. Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции украинских войск. Осуществил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа. Обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Орловка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.

Осуществляет артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Чаривне, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области; Ильинка, Марганец и Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Николаевка, Антоновка, Зеленовка, Камышаны Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили 9 районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ и склад боеприпасов.