Враг ночью ударил по Никополю, повреждены транспортное и промышленные предприятия

В Никопольском районе россияне за ночь обстреляли из тяжелой артиллерии четыре громады, в Никополе повреждены транспортное и три промышленных предприятия.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Детали: Враг из тяжелой артиллерии бил по району 8 раз. Под обстрелами оказались Никопольская, Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская громады.

Лысак отметил, что в самом Никополе повреждения получили транспортное и три промышленных предприятия, дорожное полотно, линии электропередач.

В Мировской громаде есть разрушения агрофирмы и магазина. Побиты полдесятка домов и хозяйственных построек, авто, скутер. Повреждены электросеть и газопровод.

"На остальных территориях еще работают спасатели и устанавливают последствия атак", - добавил глава ОГА.