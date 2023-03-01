Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России за оскорбление военных хотят сажать на 15 лет

Ирина БалачукСреда, 1 марта 2023, 07:59
В России за оскорбление военных хотят сажать на 15 лет
Российские оккупанты. Фото "РИА Новости"

В Госдуму России внесли поправки в Уголовный кодекс и КоАП, согласно которым за "дискредитацию" российских военных, которые воюют в Украине, может грозить до 15 лет тюрьмы.

Источник: спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram

Прямая речь Володина: "Сегодня (1 марта – ред.) вместе с коллегами внесли на рассмотрение в Государственную Думу поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции.

Реклама:

Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет".

Детали: По словам Володина, эта законодательная инициатива якобы "защитит" всех оккупантов, которые воюют в Украине.

Согласно поправкам, "любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач недопустимы".

Володин отметил, что второе чтение документа запланировано уже на 2 марта. А третье, итоговое, чтение – на 14 марта.

Темы: Росcиявойназаконодательствотюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Последние новости
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака: в Днепропетровской области 5 погибших 15 травмированных
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
Все новости...
Реклама: