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В России за оскорбление военных хотят сажать на 15 лет

Ирина БалачукСреда, 1 марта 2023, 08:59
Российские оккупанты. Фото "РИА Новости"

В Госдуму России внесли поправки в Уголовный кодекс и КоАП, согласно которым за "дискредитацию" российских военных, которые воюют в Украине, может грозить до 15 лет тюрьмы.

Источник: спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram

Прямая речь Володина: "Сегодня (1 марта – ред.) вместе с коллегами внесли на рассмотрение в Государственную Думу поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции.

Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет".

Детали: По словам Володина, эта законодательная инициатива якобы "защитит" всех оккупантов, которые воюют в Украине.

Согласно поправкам, "любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач недопустимы".

Володин отметил, что второе чтение документа запланировано уже на 2 марта. А третье, итоговое, чтение – на 14 марта.

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Темы: Росcиявойназаконодательствотюрьма
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