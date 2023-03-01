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РФ начала запускать дроны из Брянской области, чтобы больше угрожать Киеву – разведка Британии

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 09:17
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские военные начали запускать дроны-камикадзе Shahed из Брянской области РФ, чтобы больше угрожать Киеву.

Об этом говорится в ежедневной сводке разведки Великобритании, пишет "Европейская правда".

27 февраля Министерство обороны Украины подтвердило, что сбило 11 беспилотников Shahed из 14, запущенных ночью. Председатель Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что девять из них были сбиты вблизи воздушного пространства Киева. Еще три были сбиты в Черниговской области на севере Украины.

"Учитывая вектор атаки, эти БПЛА Shahed, вероятнее всего, были запущены из Брянской области, Россия. Ранее, с середины декабря 2022 года, единственное наблюдаемое место запуска было из Краснодарского края, через Азовское море", – говорится в сообщении.

До этой атаки 26 февраля не было никаких сообщений об использовании БПЛА в Украине примерно с 15 февраля. Такое снижение темпа атак БПЛА вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свой текущий запас: она, вероятно, будет искать пополнение.

"Вторая пусковая площадка даст россиянам другую ось атаки, ближе к Киеву. Это, вероятно, уменьшит время пребывания в воздухе над Украиной и будет попыткой еще больше растянуть украинскую противовоздушную оборону", – отметили в британском ведомстве.

Темы: Росcиябеспилотникиразведка
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