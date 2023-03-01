"Шакал" разведывал места базирования иностранного вооружения в Николаеве

Жителя города Николаева подозревают в государственной измене: по данным правоохранителей он разведывал места базирования иностранного вооружения.

Источник: пресс-службы СБУ и Николаевской областной прокуратуры

Детали: По данным спецслужбы, предателем является местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций.

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Под прикрытием тренировок украинских защитников он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории южного региона.

В ходе следствия установлено, что 22-летний мужчина под псевдонимом "Шакал" по собственной инициативе подыскивал лиц, с помощью которых он сможет передать представителям спецслужб и вооруженных сил РФ информацию о перемещенном в Украину вооружении (боеприпасов) иностранного производства и его местонахождении.

Впоследствии он вышел на администратора телеграмм-канала и чат-бота пророссийской направленности. В начале февраля 2023 года предатель прислал имеющуюся у него информацию о местонахождении боеприпасов иностранного производства для танков и гаубиц, а также указал географические координаты склада одной из воинских частей, где они хранятся.

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Среди прочего подозреваемого интересовал вопрос "...сколько времени пройдет от сброшенных координат до непосредственно удара?".

Через два дня администратор канала лично связался со злоумышленником и поставил ему задачу по получению фото уже непосредственно склада боеприпасов.

При попытке выполнения указанного задания подозреваемый был задержан.

Во время санкционированных судом обысках у злоумышленника обнаружили и изъяли предметы преступной деятельности, денежные средства, а также патроны к автомату АК-74 калибра 5.45 в количестве 72 шт.

В отношении подозреваемого суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.