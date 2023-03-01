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Кулеба рассказал о пяти поражениях России и посоветовал "подавиться ракетами"

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 10:59
Кулеба рассказал о пяти поражениях России и посоветовал подавиться ракетами
дмитрий кулеба, Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 марта заявил, что Украина пережила зимний террор России, и рассказал о пяти поражениях государства-агрессора.

Об этом глава МИД написал на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"1 марта 2023 года Путин потерпел пятое крупное поражение со дня полномасштабного вторжения - Украина победила его зимний террор. Мы выстояли самую тяжелую в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы", - написал министр.

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Он отметил, что Украину поддерживали партнеры и что ЕС также победил, поскольку "вопреки московским насмешкам тоже не замерз без российского газа".

"России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами", - написал глава МИД Украины.

Он перечислил еще четыре поражения России после начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

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"Первое поражение было тогда, когда мы с первых минут наступления не дали Путину парализовать нас страхом. Второе - когда мы сорвали план российского блицкрига. Украина не упала ни за три дня, ни за семь, ни за месяц, ни за год. И никогда не упадет. Третье поражение мы нанесли РФ на дипломатическом фронте: мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине. Четвертое поражение - потеря Россией большой части оккупированных территорий Украины в результате эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и остальных Сил обороны Украины", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что до окончательной победы еще трудный путь, но "мы с вами уже знаем, как побеждать".

Как сообщалось, Соединенные Штаты не ожидают от России значительных территориальных достижений в Украине в ближайшей перспективе.

Итальянская разведка считает, что сейчас россиянам нужна оперативная пауза для подготовки к долгой войне в условиях западных санкций.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcиявойна
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