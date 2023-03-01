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В ВСУ рассказали, как военным помогает погодный прогноз уничтожать врага

Станислав ПогориловСреда, 1 марта 2023, 14:01
Фото: Getty Images

Военные используют прогнозы погоды от гидрометеорологических подразделений ВСУ при планировании, подготовке и ведении боевых действий, так было во время наступательных действий на Харьковщине и Херсонщине.

Источник: пресс-служба Минобороны со ссылкой на командующего Сил поддержки ВСУ, бригадного генерала Дмитрия Герегу

Прямая речь Гереги: "При освобождении временно оккупированных территорий на Харьковщине и Херсонщине погодные условия были учтены и способствовали контрнаступлению.

Благодаря вовремя поданной гидрологической информации через реки Оскол, Северский Донец и Ингулец наши воины смогли навести надежные переправы и обеспечить быстрое продвижение вперед".

Детали: Герега пояснил, что, например, сверхкраткосрочные прогнозы готовятся для обеспечения полетов авиации и беспилотников, выхода кораблей, десантирования войск, стрельбы из артиллерии, пусков ракет или форсирования водных преград и тому подобное.

Кроме того, информация о погодных условиях от специалистов нужна не только для подготовки к наступлению, но и для планирования действий военных медиков на случай, если россияне применят, например, химическое оружие.

Темы: погодавойнаУкраинаРосcия
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