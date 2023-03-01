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"Работал на ФСБ РФ": бывшего главу полиции Винницкой области подозревают в госизмене

Валентина РоманенкоСреда, 1 марта 2023, 13:57
Работал на ФСБ РФ: бывшего главу полиции Винницкой области подозревают в госизмене
Антон Шевцов. фото НПУ

Правоохранители подозревают бывшего главу полиции Винницкой области Антона Шевцова в государственной измене.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, прокуратура Винницкой области

Детали: Шевцов, который с 2016 года находится во временно оккупированном Севастополе и получил гражданство Российской Федерации.

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По данным следствия, в 2018 году во временно оккупированном Россией Крыму экс-полицейский согласился на конфиденциальное сотрудничество с сотрудником департамента оперативной информации федеральной службы безопасности РФ.

В дальнейшем подозреваемый, пользуясь личными связями и сведениями с предыдущих мест работы, предоставлял куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые, по его мнению, могут быть использованы спецслужбами РФ для ведения подрывной деятельности против Украины, отмечает прокуратура.

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К примеру, установлена передача информации о руководителях общественных организаций ветеранов АТО/ООС, пенсионеров подразделений Вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов Украины с их персональными данными и контактами.

После 24 февраля 2022 года экс-полицейский активизировал свою преступную деятельность, в частности, лично разработал и направил куратору из ФСБ план проведения диверсионной работы на территории Украины.

Прокуратура также говорит, что следствием установлено сотрудничество подозреваемого с лидером и депутатами пока запрещенной пророссийской политической партии "Партия Шария".

За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: госизменаполицияВинницкая областьСБУ
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