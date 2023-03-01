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Россия проиграла крупнейшую танковую битву за Угледар, попав в засады – NYT

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 марта 2023, 16:55
Фото: nyt

Россия проиграла масштабную танковую битву за Угледар Донецкой области, попав в засады ВСУ – так же, как во время наступления танковыми колоннами в начале полномасштабного вторжения.

Источник: The New York Time

Дословно: "В длительном бою обе стороны отправили в бой танки, которые с грохотом преодолевали грунтовые дороги и маневрировали вокруг лесополос. Россияне наступали колоннами, а украинцы маневрировали в обороне, ведя огонь издалека или из укрытий, когда российские колонны попадали в поле их прицела.

Когда все закончилось, оказалось, что Россия не только не смогла захватить Угледар, но и допустила ту же ошибку, которая стоила Москве сотни танков в начале войны: наступающие колонны попадали в засады".

Детали: Как сообщает NYT, кадры, снятые украинскими военными беспилотниками, свидетельствуют, что на полях вокруг Угледара стоят взорванные на минах, подбитые артиллерией или уничтоженные противотанковыми ракетами корпуса российской бронетехники.

В битве под Угледаром, как отмечают украинские военные, на которых ссылается издание, Россия потеряла не менее 130 танков и бронетранспортеров.

Темы: Донецкая областьвойнаРосcиятанки
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