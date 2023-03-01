В оккупированном Мелитополе "бавовна" на аэродроме, в Пологах тоже неспокойно – мэр
Среда, 1 марта 2023, 17:51
Над аэродромом в оккупированном Мелитополе днем поднимался черный дым, в Пологах Запорожской области также сообщают о "бавовне.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Около 13:00 оккупанты в очередной раз неудачно покурили на аэродроме. Через полчаса над местом курения поднялся черный дым. Ждем когда начнут вывозить ликвидированное".
Детали: Федоров также сообщил о "бавовне" во временно оккупированных Пологах Запорожской области.
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