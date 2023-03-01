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В оккупированном Мелитополе "бавовна" на аэродроме, в Пологах тоже неспокойно – мэр

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 марта 2023, 17:51
Фото: бавовна в Пологах, Telegram Федорова

Над аэродромом в оккупированном Мелитополе днем поднимался черный дым, в Пологах Запорожской области также сообщают о "бавовне.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Около 13:00 оккупанты в очередной раз неудачно покурили на аэродроме. Через полчаса над местом курения поднялся черный дым. Ждем когда начнут вывозить ликвидированное".

Детали: Федоров также сообщил о "бавовне" во временно оккупированных Пологах Запорожской области.

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Темы: Мелитопольвзрываэродромоккупация
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