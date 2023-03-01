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В оккупированном Крыму прогремели взрывы

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 марта 2023, 20:13
В оккупированном Крыму прогремели взрывы
Иллюстративное фото, хлопок на Крымском мосту, УП

На юге оккупированного Крыма вечером 1 марта прогремели взрывы.

Источник: Крым.Реалии, так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram

Детали: Звуки взрывов слышат жители Ялты, Бахчисарая и Гурзуфа. Издание сообщает, что оккупационные власти пока ситуацию не комментировали.

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Дополнено: Оккупационные власти отреагировали на громкий звук. Советник подконтрольного России "главы" Крыма Олег Крючков заявил: "Все должны понимать, что мы живем в другой реальности, где самолеты переходят на сверхзвук, работает ПВО и РЭБ".

При этом он не уточнил, что именно это был за звук.

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Темы: Крымвзрывоккупация
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