В оккупированном Крыму прогремели взрывы
Среда, 1 марта 2023, 20:13
На юге оккупированного Крыма вечером 1 марта прогремели взрывы.
Источник: Крым.Реалии, так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram
Детали: Звуки взрывов слышат жители Ялты, Бахчисарая и Гурзуфа. Издание сообщает, что оккупационные власти пока ситуацию не комментировали.
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На півдні окупованому Криму лунають звуки вибухів pic.twitter.com/vwCLx7woH2— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 1, 2023
Дополнено: Оккупационные власти отреагировали на громкий звук. Советник подконтрольного России "главы" Крыма Олег Крючков заявил: "Все должны понимать, что мы живем в другой реальности, где самолеты переходят на сверхзвук, работает ПВО и РЭБ".
При этом он не уточнил, что именно это был за звук.
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