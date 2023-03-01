Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Крыму прогремели взрывы

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 марта 2023, 21:13
Иллюстративное фото, хлопок на Крымском мосту, УП

На юге оккупированного Крыма вечером 1 марта прогремели взрывы.

Источник: Крым.Реалии, так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram

Детали: Звуки взрывов слышат жители Ялты, Бахчисарая и Гурзуфа. Издание сообщает, что оккупационные власти пока ситуацию не комментировали.

Дополнено: Оккупационные власти отреагировали на громкий звук. Советник подконтрольного России "главы" Крыма Олег Крючков заявил: "Все должны понимать, что мы живем в другой реальности, где самолеты переходят на сверхзвук, работает ПВО и РЭБ".

При этом он не уточнил, что именно это был за звук.

Темы: Крымвзрывоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley на $400 млн

видеоЛаврова засмеяли в Индии на речи об "украинской агрессии" и "независимости от Запада"

Падение вертолета МВД в Броварах: Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика"

видеоУкраинские зенитчики сбили над Енакиево российский истребитель Су-34

фото Пригожина поймали на лжи об "окружении" Бахмута

фото, видеоЗеленский приехал во Львов вместе с президентом Латвии

Все новости...
Крым
Минобороны России заявило, что Крым атаковали 10 беспилотников
Столтенберг о силовом возвращении Крыма: Украина решит это сама
Из Перевального в Крыму оккупанты вывозят свои семьи в Россию – штаб
Последние новости
00:25
Россияне били по Сумщине, более 120 прилетов
23:57
ЕС раскритиковал планы Венгрии перенести посольство в Израиле в Иерусалим
23:46
Удар россиян по Запорожью: количество жертв возросло до 7
23:34
фотоПосол Британии пришла на встречу к президенту Сербии с платком со словами гимна Украины
23:25
У Павелко отреагировали на форму партнера сборной Joma для "Зенита"
23:06
Байден и Шольц встретились в Белом доме и пообещали продолжать поддержку Украины
23:00
Глава МИД Сербии опроверг заявления Москвы о поставках боеприпасов Украине
22:52
Залог Коболеву за премию в "Нафтогазе", 5 лет тюрьмы за аренду в "Борисполе": итоги недели
22:45
Ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая – Данилов
22:36
Экономические новости 3 марта: активы Ротенберга хотят конфисковать, Камышин будет советником Зеленского
Все новости...