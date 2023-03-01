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Украинская ПВО сбивает 80% ракет России – Наев

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 марта 2023, 21:01
Украинская ПВО сбивает 80% ракет России – Наев
СЕРГЕЙ НАЕВ, СКРИНШОТ ВИДЕО

Украинская противовоздушная оборона сбивает 80% российских ракет.

Источник: командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев

Прямая речь: "В настоящее время процент сбития ракет очень изменился и равен 80-ти. И даже больше в отдельных случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными". 

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Детали: Он добавил, что враг меняет свою тактику и способы применения средств воздушного нападения. Поэтому ВСУ анализируют каждую атаку врага и принимают соответствующие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне.

Темы: ПВОВоздушные силы ВСУракетный удар
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