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Российский олигарх Тиньков просит Британию снять санкции – и не только он

Елена РощинаСреда, 1 марта 2023, 22:42
Олег Тиньков, фото AFP via Getty Images

Российские оппозиционеры хотят, чтобы те, кто выступает против войны России в Украине, могли выйти из-под западных санкций, в частности такая просьба касается олигарха Олега Тинькова, который публично осудил вторжение и отказался от российского гражданства.

Источник: "Bloomberg"

Детали: На этой неделе Олег Тиньков официально обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.

Дословно заявление: "Я поддерживаю решение правительства Великобритании наложить санкции на людей, которые поддерживают Путина или способствуют войне. Печально, что они ошибочно считали меня одним из таких людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и дало бы сигнал, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина и его вторжение".

Детали: Министерство иностранных дел Великобритании в ответ на запрос заявило, что не комментирует индивидуальные санкционные назначения.

"Каждое физическое или юридическое лицо, попавшее под санкции, имеет право обжаловать свое включение, и для этого существует четкий правовой путь", – отметили в МИД страны.

Бизнесмен в изгнании Михаил Ходорковский, который провел годы в российской тюрьме после конфликта с президентом Владимиром Путиным, на этой неделе также обратился в МИД Великобритании с просьбой снять санкции с Олега Тинькова.

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"Я считаю, что решение о введении санкций против него было ошибочным", – сказал Ходорковский в интервью, ссылаясь на неоднократную критику Тинькова в адрес правительства Путина. 

"Снятие санкций должно быть очень четко связано с публичным отказом от этого режима и его агрессивной войны", – добавил Ходорковский.

Леонид Волков, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, лоббирует среди европейских, британских и американских чиновников расширение санкций на 6 000 российских чиновников и пособников Кремля. Но, по его мнению, западные чиновники должны изложить четкие критерии того, как люди могут быть исключены из списка, в том числе путем осуждения войны и выплаты ущерба Украине. 

По мнению Волкова, "конечная цель – остановить войну, а не наказать людей".

"Только при наличии стратегии выхода санкции будут эффективными. В противном случае людям некуда бежать, кроме как обратно в Москву, где они становятся еще более зависимыми от Путина. Им нужно представить четкий вариант: сделайте это и это – и санкции будут сняты", – считает он.

Волков заявил, что он сказал британским чиновникам, что они должны снять санкции с Тинькова как стимул для других российских олигархов порвать с Путиным. 

В октябре Волков обратился к ЕС с просьбой исключить бизнесменов, которые осуждают войну и "не связаны с преступлениями, совершенными путинским режимом".

По его словам, санкции иногда "нацелены на бизнесменов, которые действуют с добрыми намерениями, часто просто потому, что они имеют российские паспорта, в то время как настоящие преступники, которые обогатились благодаря своим тесным связям с путинским режимом, в очередной раз остались безнаказанными".

Волков считает, что от санкций можно освободить миллиардера Михаила Фридмана и его партнеров по "Альфа-групп" – Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

"Bloomberg" отмечает, что многие олигархи оспаривают правовые основания для включения их в западные санкционные списки, но ни один из них пока не добился успеха.

Напомним: Основатель российского "Тинькофф Банка", бизнесмен Олег Тиньков в октябре 2022 года сообщил о решении отказаться от российского гражданства.

Темы: санкцииолигархиРосcияВеликобритания
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