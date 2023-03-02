Оккупанты обстреляли Запорожье: повреждена многоэтажка
Четверг, 2 марта 2023, 02:25
Российские захватчики ночью совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате "прилета" повреждения получил жилой дом.
Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram, Запорожская областная военная администрация в Telegram, "Суспільне" в Telegram
Прямая речь: "Проклятые рашистские уроды снова коварно атаковали ночное Запорожье.
По предварительной информации, в результате вражеского прилета в одном из районов города разрушениям подвергся многоэтажный жилой дом".
Детали: В Запорожской ОВА сообщили, что в результате ракетного удара разрушены три этажа жилого дома.
В администрации отметили, что информация о пострадавших сейчас уточняется, на месте работают все соответствующие службы.