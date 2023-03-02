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Оккупанты обстреляли Запорожье: повреждена многоэтажка

"Украинская правда"Четверг, 2 марта 2023, 02:25
Поврежденный дом в Запорожье. Фото из Telegram Запорожской ОГА

Российские захватчики ночью совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате "прилета" повреждения получил жилой дом.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram, Запорожская областная военная администрация в Telegram, "Суспільне" в Telegram

Прямая речь: "Проклятые рашистские уроды снова коварно атаковали ночное Запорожье.

По предварительной информации, в результате вражеского прилета в одном из районов города разрушениям подвергся многоэтажный жилой дом".

 
Поврежденный дом в Запорожье
Фото: Суспільне
 
Поврежденный дом в Запорожье
Фото: Суспільне

Детали: В Запорожской ОВА сообщили, что в результате ракетного удара разрушены три этажа жилого дома.

В администрации отметили, что информация о пострадавших сейчас уточняется, на месте работают все соответствующие службы.

Темы: ЗапорожьеРосcияобстрел
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