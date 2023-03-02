Соглашения Лукашенко и Си могут позволить Путину получить помощь из Китая – ISW

Договоренности самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и китайского лидера Си Цзиньпина могут позволить России получить помощь из Китая в обход санкций.

Источник: Institute for the Study of War (ISW)

Дословно: "Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин 1 марта подписали пакет из 16 документов, которые могут облегчить обход российских санкций путем направления китайской помощи в Россию через Беларусь".

Детали: Документы включают стратегию совместного белорусско-китайского промышленного развития, документ о белорусско-китайском научно-техническом сотрудничестве на 2023-2024 годы и меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием китайских государственных кредитов.

Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована в углублении сотрудничества с Китаем в сфере технологического развития, включая создание совместных предприятий, модернизацию белорусских предприятий с помощью современных китайских технологий, а также торговлю товарами и услугами.

Лукашенко заявил, что белорусские производители заинтересованы в изучении "компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, производстве двигателей, трансмиссий, мостов, других узлов и агрегатов".

ISW ранее оценивал, что Китай может тайно передавать военное оборудование или оборудование двойного назначения в Россию через Беларусь.

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ISW предполагает, что Лукашенко, вероятно, намерен дополнительно поддержать эти соглашения в поддержку своих давних усилий по развитию китайского экономического влияния в Беларуси, чтобы защититься от российского интеграционного давления, хотя "эти меры максимум отсрочат продолжающуюся кампанию России по обеспечению полного экономического контроля над Беларусью".

Несколько документов также касаются китайско-белорусского торгово-экономического сотрудничества.

Лукашенко высказывался в поддержку расширения экономического присутствия Китая в Беларуси в феврале 2021 года, когда "Лукашенко активизировал свои усилия, чтобы задержать поглощение Беларуси Россией через Союзное государство", отмечает ISW.