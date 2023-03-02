Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Соглашения Лукашенко и Си могут позволить Путину получить помощь из Китая – ISW

Елена РощинаЧетверг, 2 марта 2023, 09:57
Соглашения Лукашенко и Си могут позволить Путину получить помощь из Китая – ISW
Александр Лукашенко и Си Цзиньпинь, фото "Белта"

Договоренности самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и китайского лидера Си Цзиньпина могут позволить России получить помощь из Китая в обход санкций.

Источник: Institute for the Study of War (ISW)

Дословно: "Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин 1 марта подписали пакет из 16 документов, которые могут облегчить обход российских санкций путем направления китайской помощи в Россию через Беларусь".

Реклама:

Детали: Документы включают стратегию совместного белорусско-китайского промышленного развития, документ о белорусско-китайском научно-техническом сотрудничестве на 2023-2024 годы и меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием китайских государственных кредитов.

Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована в углублении сотрудничества с Китаем в сфере технологического развития, включая создание совместных предприятий, модернизацию белорусских предприятий с помощью современных китайских технологий, а также торговлю товарами и услугами. 

Лукашенко заявил, что белорусские производители заинтересованы в изучении "компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, производстве двигателей, трансмиссий, мостов, других узлов и агрегатов". 

ВИДЕО ДНЯ

ISW ранее оценивал, что Китай может тайно передавать военное оборудование или оборудование двойного назначения в Россию через Беларусь. 

ISW предполагает, что Лукашенко, вероятно, намерен дополнительно поддержать эти соглашения в поддержку своих давних усилий по развитию китайского экономического влияния в Беларуси, чтобы защититься от российского интеграционного давления, хотя "эти меры максимум отсрочат продолжающуюся кампанию России по обеспечению полного экономического контроля над Беларусью".

Несколько документов также касаются китайско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. 

Лукашенко высказывался в поддержку расширения экономического присутствия Китая в Беларуси в феврале 2021 года, когда "Лукашенко активизировал свои усилия, чтобы задержать поглощение Беларуси Россией через Союзное государство", отмечает ISW.

Темы: БеларусьКитайРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 16 погибших и 83 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Беларусь
В Беларусь из России прибыл эшелон с ракетными комплексами "Искандер-М"
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
Последние новости
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
Все новости...
Реклама: