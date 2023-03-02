Российские власти и СМИ сообщили, что в РФ якобы проникла украинская ДРГ и захватила заложников

Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ сообщил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль. Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публикуют очень противоречащие данные.

Источник: губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз в Telegram, российские пропагандистские издание РИА Новости, ТАСС, РБК, российские Telegram-каналы

Прямая речь Богомаза: "Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь".

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Детали: Российский губернатор сообщил, что российские военные якобы проводят "все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы".

Позже он сообщил, что якобы ВСУ также атаковали беспилотником Климовский район области, в результате чего якобы загорелся жилой дом в селе Сушаны.

Информацию о якобы захвате украинскими диверсантами заложников в приграничных селах Брянской области подхватили российские пропагандисты.

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Их сообщения начали быстро обрастать противоречащими подробностями.

В частности пропагандистов издание ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что ДРГ якобы проникла в два села в Брянской области, что там якобы идет боестолкновение Росгвардии с украинскими диверсантами, что якобы есть погибшие и раненые есть среди жителей и что якобы минимум 6 человек взяты в заложники.



Также пропагандисты сообщили, что якобы из-за обстрела диверсантами машины погиб ребенок. Но позже переписали эту информацию, заявив, что "мальчик жив, его госпитализировали".

Кроме того, российские Telegram-каналы сообщали якобы об обстреле школьного автобуса украинскими диверсантами. Мол, там получил ранение ребенок, но это не мальчик, а девочка. Сначала писали, что девочка была ранена и умерла в больнице, а потом переписали, что во время обстрела автобуса она якобы получила ранение в спину, но выжила.

Но позже власти Брянской области заявили, что никакого обстрела автобуса не было, поскольку дети на дистанционном обучении и никакие школьные автобусы не ходят.

Другое пропагандистское издание РФ "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы сообщило, что якобы "несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области".

Российский Telegram-канал Readovka со ссылкой якобы на жительницу Сушан написал, что якобы в село зашло 7 украинских диверсантов, они были "с автоматами, гранатометами и листовками". Этот канал сообщал, что ДРГ якобы сразу "заняла несколько жилых домов" с жителями, но позже появилась информация, что заложников якобы держат в Доме культуры.

Канал писал, что якобы "точно известно о взятии в заложники семьи, где есть двое детей".

А Telegram-канал "Baza" писал об "около 50 диверсантах" в Сушанах. По инфорамции канала, эта группа вооруженных человек якобы имела желтые повязки, и они якобы держат в заложниках как минимум мужчину, женщину и двоих детей.

Отдельные пропагандисты писали, что через границу смогли пройти якобы 80 украинских диверсантов.

При этом пресс-секретарь губернатора Брянской области каналу "Звезда" подтвердила информацию о якобы диверсантах в Сушанах, но заявила, что информации о заложниках нет.



Пропагандистское российское издание РБК также цитировало главу Новоропской сельской администрации, куда входит село Сушаны, он также ни о каких заложниках не слышал.

Прямая речь российского чиновника: "Никто не говорил нам, что есть заложники. Нахожусь в 18 километрах от населенного пункта Сушаны, и там проблемы со связью. Пограничные и военные работают (на месте – ред.)".

Российские СМИ также отмечают, что при всем этом "никаких визуальных подтверждений того, что украинская ДРГ действует в Брянской области, нет".

"Украинская правда" пытается получить комментарии от украинских военных.

При этом в Тelegram-канале "Русский Добровольческий корпус" появилось видео, что в Брянскую область зашли российские солдаты, которые хотят показать россиянам, что они "не рабы".

Дословно "Русский Добровольческий корпус": ".Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но, одновременно, спешно ушли и так далее. Всё это ложь кремлевских пропагандистов.

"Русский Добровольческий Корпус" пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Щось дивне відбувається в РФ. Весь ранок влада і пропагнадисти пишуть про українську ДРГ в Росії. Водночас в Тelegram-каналі "Русский Добровольческий корпус" з'явилося відео, що в Брянську область зайшли російські солдати, які хочуть показати росіянам, що вони "не раби" pic.twitter.com/l74h3ciJHW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 2, 2023

Люди на видео пообещали позже выложить в сеть "фильм-опровержение" о их "похождениях".

Что было раньше: 23 февраля ОК "Север" сообщало, что оккупанты готовят возможные провокации, чтобы обвинить украинских защитников в нарушении территориальной целостности России.

В частности, тогда разведка зафиксировала движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, которая была одета в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины.

В ОК "Север" отмечали, что "Силы обороны Северщины держат ситуацию под контролем и, в отличие от войск противника, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобной цели".

Дословно ОК "Север": "Каждый воин придерживается общепринятых правил ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага".