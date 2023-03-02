Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Свободные россияне борются с режимом Путина": ответственность за события на Брянщине взял на себя РДК

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 марта 2023, 12:39
Свободные россияне борются с режимом Путина: ответственность за события на Брянщине взял на себя РДК
РДК. иллюстративное фото

"Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашли на территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.

Источник: РДК в соцсетях, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Суспільному", "Важные истории"

Дословно: "Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но, одновременно, спешно ушли и так далее.

Реклама:

Всё это ложь кремлевских пропагандистов.

Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: РДК - это сформированное в августе 2022 года подразделение российских добровольцев, воюющих за Украину.

Ситуацию прокомментировали также в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, события в Брянской области РФ - это внутреннее противостояние между гражданами России.

Прямая речь: "Так называемая Российская Федерация - это абсолютно нестабильное образование с колоссальным количеством внутренних конфликтов: межнациональных, социальных, политических. И действительно, имеют место, в частности, вот такие вещи, что говорит о противостоянии внутри самой Российской Федерации между гражданами самой РФ.

Это (заявления РДК –ред.) свидетельствует о том, что наверняка народ России начинает просыпаться против кровавой Путинской диктатуры.

Насколько известно, в частности из заявления РДК, что они воюют не против гражданского населения, а исключительно против режима Путина и тех, кто ему служит".

Обновлено: Боец "Русского добровольческого корпуса" подтвердил "Важным историям", что РДК заходил на территорию Брянской области

"Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали", — заявил боец РДК на условиях анонимности.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 16 погибших и 83 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
война
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Тарнавский озвучил потери врага за сутки на Таврическом направлении
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Последние новости
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
Все новости...
Реклама: