"Свободные россияне борются с режимом Путина": ответственность за события на Брянщине взял на себя РДК

"Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашли на территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.

Источник: РДК в соцсетях, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Суспільному", "Важные истории"

Дословно: "Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но, одновременно, спешно ушли и так далее.

Всё это ложь кремлевских пропагандистов.

Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом.

Детали: РДК - это сформированное в августе 2022 года подразделение российских добровольцев, воюющих за Украину.

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Ситуацию прокомментировали также в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, события в Брянской области РФ - это внутреннее противостояние между гражданами России.

Прямая речь: "Так называемая Российская Федерация - это абсолютно нестабильное образование с колоссальным количеством внутренних конфликтов: межнациональных, социальных, политических. И действительно, имеют место, в частности, вот такие вещи, что говорит о противостоянии внутри самой Российской Федерации между гражданами самой РФ.

Это (заявления РДК –ред.) свидетельствует о том, что наверняка народ России начинает просыпаться против кровавой Путинской диктатуры.

Насколько известно, в частности из заявления РДК, что они воюют не против гражданского населения, а исключительно против режима Путина и тех, кто ему служит".

Обновлено: Боец "Русского добровольческого корпуса" подтвердил "Важным историям", что РДК заходил на территорию Брянской области

"Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали", — заявил боец РДК на условиях анонимности.