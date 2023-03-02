Мэра Полтавы Мамая приговорили к 5 годам тюрьмы условно

Мэра Полтавы Александра Мамая приговорили к 5 годам тюрьмы условно по делу о трудоустройстве в коммунальное предприятие двух женщин, которые фактически выполняли работу домохозяек у него дома. Он теряет должность городского головы.

Источник: пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно: "Коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и Полтавским городским головой.

Согласно вышеуказанному соглашению суд признал городского голову виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, что в итоге нанесло местному бюджету более 570 тыс. грн убытков, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 и ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины".

Детали: Установлено, что Мамай, находясь в сговоре с директором и бухгалтером коммунальной организации "Институт развития города", устроил на работу 2 человек, которые не выполняли работу на предприятии, а вели домашнее хозяйство в доме мэра и его близкого окружения.

Для выплаты им зарплат, госслужащие вносили в табели учета использования рабочего времени недостоверные данные. Это привело к нанесению ущерба более полумиллиона гривен убытков местному бюджету.

Дословно: "Учитывая, что мэр города возместил нанесенный ущерб, полностью признал свою вину и искренне раскаивается, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями сроком на 1 год. На основании ст. 75 УК Украины суд освободил лицо от наказания с испытательным сроком 1 год".

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Двое исполнителей и двое пособников также признали свою вину. Им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год и с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год.

Дополнено: Мамай заявил, что не планирует складывать полномочия: "Через год возвращаюсь на должность городского головы. Полномочия никто складывать не будет. Меня избирала территориальная община".

В то же время в САП отметили, что, согласно закону, вступление обвинительного приговора в законную силу является основанием для досрочного прекращения полномочий городского головы. То есть Мамай потеряет должность мэра не на год, а навсегда.

Предыстория:

В начале июля прошлого года руководительнице и трем работникам предприятия "Институт развития города" объявили о подозрениях.

По информации следствия, в коммунальное предприятие трудоустроили двух женщин, которые были домработницами в доме чиновника городского совета и его семьи.

Оплату осуществляли за счет "Института развития города", который финансируется из бюджета. Ежемесячно каждая получала до 15 тысяч гривен. В целом таким образом получено более 570 тысяч гривен.

Мамай фигурировал как свидетель, однако в конце июля получил статус обвиняемого.

Что этому предшествовало:

В декабре 2022 года ему объявили о подозрении за несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину или о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения (ст. 114-2 Уголовного кодекса).

По данным следствия, Мамай распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

В конце января этого года СБУ провела обыски по этому делу.

Мамай не признал своей вины и по его словам, информацию о расположении военных получил из незасекреченного письма в горсовет.

Киевский районный суд Полтавы отказался арестовывать Мамая. Позже суд отказался также отстранять мэра.

Напомним: