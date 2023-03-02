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Зеленский обсудил с президентом Бразилии "формулу мира"

Алена МазуренкоЧетверг, 2 марта 2023, 22:07
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва, в частности о реализации "формулы мира".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Только что говорил с Президентом Бразилии. Полезный разговор. Возобновляем контакты между нашими государствами на самом высоком уровне.

Я проинформировал об атаках России против наших людей, об убийствах детей, об ударах по нашей гражданской инфраструктуре.

Поблагодарил Бразилию за поддержку нашей резолюции о мире и территориальной целостности для Украины.

Обсудили дипломатические усилия, способные остановить российскую агрессию и вернуть спокойствие нашей стране, региону и всему миру.

В частности, международные усилия для реализации нашей формулы мира".

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Темы: БразилияУкраинаЗеленский
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