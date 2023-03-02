Зеленский обсудил с президентом Бразилии "формулу мира"
Четверг, 2 марта 2023, 22:07
Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва, в частности о реализации "формулы мира".
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Только что говорил с Президентом Бразилии. Полезный разговор. Возобновляем контакты между нашими государствами на самом высоком уровне.
Я проинформировал об атаках России против наших людей, об убийствах детей, об ударах по нашей гражданской инфраструктуре.
Поблагодарил Бразилию за поддержку нашей резолюции о мире и территориальной целостности для Украины.
Обсудили дипломатические усилия, способные остановить российскую агрессию и вернуть спокойствие нашей стране, региону и всему миру.
В частности, международные усилия для реализации нашей формулы мира".
ВИДЕО ДНЯ