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Зеленский обсудил с президентом Бразилии "формулу мира"

Алена МазуренкоЧетверг, 2 марта 2023, 21:07
Зеленский обсудил с президентом Бразилии формулу мира
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва, в частности о реализации "формулы мира".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Только что говорил с Президентом Бразилии. Полезный разговор. Возобновляем контакты между нашими государствами на самом высоком уровне.

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Я проинформировал об атаках России против наших людей, об убийствах детей, об ударах по нашей гражданской инфраструктуре.

Поблагодарил Бразилию за поддержку нашей резолюции о мире и территориальной целостности для Украины.

Обсудили дипломатические усилия, способные остановить российскую агрессию и вернуть спокойствие нашей стране, региону и всему миру.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, международные усилия для реализации нашей формулы мира".

Темы: БразилияУкраинаЗеленский
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