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Силы обороны отбили более 85 вражеских атак – сводка

"Украинская правда"Пятница, 3 марта 2023, 05:43
Силы обороны отбили более 85 вражеских атак – сводка
Военнослужащие ВСУ. Фото из Facebook Генштаба

В течение 2 марта Силы обороны Украины отбили более 85 атак противника на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили более 85 атак противника.

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Враг продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права. Так, оккупанты нанесли 31 авиационный и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоэтажки и частные дома. Кроме того, зафиксировано 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения врагом ракетных ударов является значительной по всей территории Украины".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Заречье, Гремяч, Хреновка Черниговской области; Бояро-Лежачи, Атинское, Искрисковщина, Кондратовка, Миропольское, Поповка Сумской области и районов 18 населенных пунктов Харьковской области. Среди них Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огирцево, Стрелечья.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области, успеха не имел. Противник совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от 20 населенных пунктов. Это, в частности, Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка и Кременная Луганской области и Раздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник не прекращает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григорьевки, Богдановки и Бахмута Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает безуспешно атаковать позиции наших войск. Враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах 18 населенных пунктов. Среди них – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Веселое, Богоявленка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях огневому воздействию оккупантов подверглись более 45 населенных пунктов. В частности – Новоселка и Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также украинские защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 БпЛА (1 – типа "Суперкам", 2 – "Орлан" и 4 – "Ланцет").

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и склад его боеприпасов.

Темы: ГенштабВооруженные силы
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