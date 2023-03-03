Продолжается разбор завалов в Запорожье: вывезены 102 тонны обломков, найдены 5 погибших

Уже более суток продолжается ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в Запорожье: количество погибших возросло до пяти по данным секретаря горсовета.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, секретарь Запорожского горсовета Алексей Куртев

Дословно: "В круглосуточном режиме спасатели продолжают работы по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов дома. По состоянию на 07:00 3 марта спасатели деблокировали тела еще двух погибших жителей дома".

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Детали: Сообщается, что коммунальные службы вывезли более 102 тонн строительных обломков.

Обновлено: В то же время секретарь Запорожского горсовета Алексей Куртев в 10.31 сообщил в своем телеграмм-канале, что количество людей, погибших в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому, возросло до пяти.

В настоящее время еще 10 человек считаются пропавшими без вести. Восемь человек травмированы, добавил он.