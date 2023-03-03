Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Продолжается разбор завалов в Запорожье: вывезены 102 тонны обломков, найдены 5 погибших

Валентина РоманенкоПятница, 3 марта 2023, 11:16
фото из ТГ Куртева

Уже более суток продолжается ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в Запорожье: количество погибших возросло до пяти по данным секретаря горсовета.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, секретарь Запорожского горсовета Алексей Куртев

Дословно: "В круглосуточном режиме спасатели продолжают работы по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов дома. По состоянию на 07:00 3 марта спасатели деблокировали тела еще двух погибших жителей дома".

Детали: Сообщается, что коммунальные службы вывезли более 102 тонн строительных обломков.

Обновлено: В то же время секретарь Запорожского горсовета Алексей Куртев в 10.31 сообщил в своем телеграмм-канале, что количество людей, погибших в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому, возросло до пяти.

В настоящее время еще 10 человек считаются пропавшими без вести. Восемь человек травмированы, добавил он.

Темы: Запорожье
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоПригожин поразмышлял об отходе от Бахмута и падении фронта до границ России

фотоВ Польше подожгли автомобили скорой помощи, предназначенные для Украины

Российские войска в ближайшее время не смогут окружить Бахмут – ISW

Двое украинских пилотов тестируются на американской военной базе – СМИ

видеоВ Киеве залповые снегопады и гроза – КГГА

Украина заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности – министр энергетики

Все новости...
Запорожье
Удар по Запорожью: без вести пропали 10 человек
Спасатели и глава ОГА говорят о двух погибших в Запорожье
Удар россиян по Запорожью: количество жертв возросло до 4
Последние новости
11:51
Под Бахмутом во время эвакуации раненых погибла 29-летняя парамедикиня
11:39
В Британии представят новый закон, чтобы остановить нелегальных мигрантов в Ла-Манше
11:23
видеоПригожин поразмышлял об отходе от Бахмута и падении фронта до границ России
11:05
Зоозащитники рассказали, почему опасно поить домашних животных в общественных местах
10:57
США готовят новые правила для инвестирования в технологический сектор Китая
10:44
Россияне обстреляли из РСЗО и минометов девять украинских областей - ОВА
10:28
фотоВ Польше подожгли автомобили скорой помощи, предназначенные для Украины
10:13
Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощности - Галущенко
09:55
фотоОккупанты обстреливают Купянск: убили мужчину и повредили роддом
09:33
Россияне идут в бой с лопатами, что показывает низкотехнологичность их действий - разведка Британии
Все новости...