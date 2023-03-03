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Украина рассчитывает получить два-три типа западных истребителей, один будет основным - Резников

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 09:30

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что западные страны в конце концов примут решение о предоставлении Киеву истребителей, как это произошло в случае "танковой коалиции".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Резников заявил в интервью изданию Bild.

"Я думаю, что это (предоставление Украине истребителей) снова будет своего рода коалиция, у нас будет один основной тип и другие. В танковой коалиции главным "животным в зоопарке" является Leopard из Германии, но у нас также есть Challenger, Abrams, легкие танки из Франции. Но основным боевым танком является Leopard", - пояснил министр.

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"Я уверен, что у нас будут два-три типа истребителей, будет одна главная "птичка". И все будет зависеть от того, какой из них будет лучшим для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", - добавил он.

Комментируя отказ Германии обсуждать предоставление Украине истребителей, Резников выразил уверенность, что это изменится, как было и в отношении танков.

"Я помню, что Германия не хотела присылать танки. Теперь в моей стране есть Leopard, я лично испытывал Leopard из Германии", - отметил глава Минобороны.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен. Ранее он заявлял, что Украина особенно заинтересована в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии.

а висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено. Раніше він заявляв, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

В то же время недавно американский президент США Джо Байден "пока" исключил возможность отправки современных американских истребителей Украине.

Темы: истребителиЗападУкраинаРезников
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