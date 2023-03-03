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В Бундестаге назвали Меркель ответственной за войну в Украине из-за блокирования ее вступления в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 09:44
В Бундестаге назвали Меркель ответственной за войну в Украине из-за блокирования ее вступления в НАТО
ангела меркель, Getty Images

Председатель комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала решения, принятые бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, которые, по ее мнению, сделали возможным полномасштабное нападение РФ на Украину.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение Штрак-Циммерманн высказала в интервью немецким телеканалам RTL и n-tv.

Она напомнила, что в 2008 году в НАТО было много сторонников скорейшего принятия Украины, но Германия и Франция выступили против из-за позиции России.

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По словам политика, то, что украинцы не вступили в НАТО, "было большой ошибкой со стороны французов и Ангелы Меркель в то время".

Штрак-Циммерманн также считает, что после полномасштабного нападения России Германия должна была стать на сторону Украины и поддержать ее оружием. Но придется "переписать историю Ангелы Меркель, особенно историю последних нескольких лет и полных просчетов".

Комментируя перспективы конфликта, глава комитета Бундестага по вопросам обороны предположила, что он вряд ли будет длиться так же долго, как Первая или Вторая мировые войны. В то же время, добавила она, президент РФ Владимир Путин не рассчитывал на широкую и устойчивую поддержку Украины.

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Как известно, на Бухарестском саммите НАТО 2008 года Германия и Франция заблокировали предоставление Украине, а также Грузии плана действий по членству в НАТО, опасаясь эскалации со стороны России. С тех пор обеим этим странам Альянс лишь обещал вступление "однажды".

После полномасштабного вторжения в Украину Меркель отказалась признать, что то ее решение могло привести к российской агрессии.

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Темы: МеркельвойнаГерманияНАТО
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